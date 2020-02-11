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Посольство Украины в Китае исправило сообщение об эвакуации людей
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РИА Новости

Посольство Украины в Китае исправило сообщение об эвакуации людей

14:11 11.02.2020
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© REUTERS / CNS PhotoДезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
Дезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
© REUTERS / CNS Photo
Дезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Посольство Украины в Китае исправило на сайте сообщение об эвакуации украинцев из Китая в связи с коронавирусом 2019-nCoV, в новом нет даты вылета спецборта.
Ранее на сайте посольства сообщалось, что специальный борт с гражданами Украины, которые решили эвакуироваться из Китая в связи со вспышкой коронавируса, будет отправлен в Киев во вторник.
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"В связи со стремительным распространением по территории провинции Хубэй опасного коронавируса (2019-nCoV), правительством Украины планируется эвакуация граждан Украины из упомянутой провинции, в которой введен карантин, специальным чартерным рейсом по маршруту: г. Киев - г. Ухань (КНР) - г. Киев. Дата и время будут объявлены позже после принятия соответствующего решения правительством Украины", - говорится в сообщении.
Гендиректор директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский ранее заявил, что власти разрабатывают план эвакуации 60 своих граждан из Китая из-за нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
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