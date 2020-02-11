Посольство Украины в Китае исправило сообщение об эвакуации людей

КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Посольство Посольство Украины в Китае исправило на сайте сообщение об эвакуации украинцев из Китая в связи с коронавирусом 2019-nCoV, в новом нет даты вылета спецборта.

Ранее на сайте посольства сообщалось, что специальный борт с гражданами Украины, которые решили эвакуироваться из Китая в связи со вспышкой коронавируса, будет отправлен в Киев во вторник.

"В связи со стремительным распространением по территории провинции Хубэй опасного коронавируса (2019-nCoV), правительством Украины планируется эвакуация граждан Украины из упомянутой провинции, в которой введен карантин, специальным чартерным рейсом по маршруту: г. Киев - г. Ухань (КНР) - г. Киев. Дата и время будут объявлены позже после принятия соответствующего решения правительством Украины", - говорится в сообщении.

Гендиректор директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский ранее заявил, что власти разрабатывают план эвакуации 60 своих граждан из Китая из-за нового типа коронавируса 2019-nCoV.