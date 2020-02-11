Мишустин поручил выделить средства Новгородской области из-за ЧС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить в 2020 году средства на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в Новгородской области в 2019 году, сообщает пресс-служба кабмина.
Проливные дожди в начале ноября привели к затоплению десятков населенных пунктов в области, в регионе был введен режим ЧС. Больше всего пострадали поселки и деревни в Крестецком, Валдайском и Демянском районах. Сообщалось, что власти Новгородской области начали оказывать помощь жителям, имущество которых в результате подтоплений было утеряно или повреждено.
"В связи с произошедшей на территории Новгородской области в 2019 году чрезвычайной ситуацией обеспечить выделение средств из Резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году на ликвидацию ее последствий", - сообщает кабмин.
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