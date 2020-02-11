Мишустин поручил выделить средства Новгородской области из-за ЧС

Проливные дожди в начале ноября привели к затоплению десятков населенных пунктов в области, в регионе был введен режим ЧС. Больше всего пострадали поселки и деревни в Крестецком, Валдайском и Демянском районах. Сообщалось, что власти Новгородской области начали оказывать помощь жителям, имущество которых в результате подтоплений было утеряно или повреждено.