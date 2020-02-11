Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T14:08+0300
https://ria.ru/20200211/1564544044.html
Пресс-конференция о ситуации в Ираке
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пресс-конференция о ситуации в Ираке

14:04 11.02.2020 (обновлено: 14:08 11.02.2020)
10
12 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция генерального секретаря ЦК партии "Иракский национальный проект" Джамала Хамиса АД-ДАРИ, посвященная ситуации в Ираке, протестному движению и путям выхода страны из кризиса.
Иракская делегация была принята руководством Духовного управления мусульман Российской Федерации. Также состоялась беседа с заместителем Министра иностранных дел РФ, специальным представителем Президента РФ по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Открытие Стереокатка в Парке Горького
В столичных парках до конца зимы будут проходить музыкальные вечера
Автомобили скорой медицинской помощи
Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
Автомобиль скорой помощи
В Кузбассе выписали из больниц детей-сноубордистов после ДТП на трассе
Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия
Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
Вид на город Магадан
Испанский велопутешественник проедет 700 километров на поезде
Президент, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов
Президент Туркмении озаботился здоровьем увлекающихся гаджетами
Медик около автомобилей скорой медицинской помощи
У госпитализированной жительницы Омска не обнаружили коронавирус
Берни Сандерс
На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс
Роберт О'Брайен
Совет по нацбезопасности США претерпел значительные сокращения
Фармацевты в аптеке
"Единая Россия" передаст в Госдуму данные о завышении цен в аптеках
Нидерланды
Российские инспекторы проверят военный объект в Нидерландах
Фрагмент картины Портрет молодой женщины авторства Рембрандта Харменса ван Рейна
Музей в Пенсильвании "нашел" в своей коллекции работу Рембрандта
Здание Дальневосточного федерального университета
Студента из Китая выписали после карантина в ДВФУ
Пассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока
Работа аэропорта Владивосток нарушена из-за тумана
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Калининградские власти подготовили поправки в закон об "офшоре"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:27Сотрудники московского метро рассказали об инциденте с младенцем
09:19Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16Брошенного младенца нашли в подземном переходе у метро в Москве
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США закрыли одну из программ по созданию гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
08:25Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
08:25В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
08:19В столичных парках до конца зимы будут проходить музыкальные вечера
Лента новостейМолния