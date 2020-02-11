Пресс-конференция о ситуации в Ираке

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12 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция генерального секретаря ЦК партии "Иракский национальный проект" Джамала Хамиса АД-ДАРИ, посвященная ситуации в Ираке, протестному движению и путям выхода страны из кризиса.