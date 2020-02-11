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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
2020-02-11T14:06+0300
https://ria.ru/20200211/1564543914.html
Российский посол опроверг возможность "поглощения" Белоруссии
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РИА Новости

Российский посол опроверг возможность "поглощения" Белоруссии

14:06 11.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МИНСК, 11 фев - РИА Новости. Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев во вторник заявил, что опасения о "поглощении" Белоруссии Россией не имеют реальных оснований, и интеграция в рамках Союзного государства может продвигаться только на основе согласованных шагов.
"Не может быть ни одного шага сделано на этом пути, если его не согласовала другая сторона. Поэтому все опасения и все тревоги, о которых вы сказали, не имеют под собой ничего реального. Давайте из этого исходить", - заявил Мезенцев в интервью Sputnik Беларусь, опубликованном во вторник. Таким образом дипломат ответил на вопрос о существующих в белорусском обществе опасениях, что интеграция приведет к поглощению республики.
При этом посол РФ в Белоруссии напомнил, что "интеграция может быть только результатом движения сторон навстречу друг другу". Он также обратил внимание, что инициатором и "движителем" подписания Союзного договора во многом в свое время выступала белорусская сторона.
"Интеграция, о которой мы говорим сегодня, это интеграция другого уровня и другого масштаба. Еще раз подчеркну: пройти этот путь могут только стороны, которые делают согласованные равномерные шаги", - отметил посол.
Мезенцев утверждает, что в РФ никто и не помышляет о том, чтобы поглотить другое государство. "Даже те ваши коллеги (журналисты – ред.), которые пытаются об этом то ли размышлять, то ли предлагать обществу тревоги и совершенно необоснованные прогнозы, должны прекрасно понимать, что независимая самостоятельная Беларусь, доказавшая свою успешную государственность, для Российской Федерации, безусловно, партнер, друг и союзник", - добавил он.
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В МИД рассказали о деталях процесса интеграции России и Белоруссии
Власти РФ и Белоруссии планировали принять программу углубления интеграции к 20-летию договора о создании Союзного государства, который был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Правительствами двух стран была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт" по развитию интеграции. Как заявил 20 декабря 2019 года по итогам переговоров президентов двух стран занимавший тогда пост министра экономического развития РФ Максим Орешкин, финальные договоренности в части интеграции блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов. Вопрос подписания программы по углублению интеграции Минском и Москвой до сих пор остается открытым.
Во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил в интервью РИА Новости, что большинство "дорожных карт" между Россией и Белоруссией согласованы, над оставшимися продолжается работа на уровне экспертов профильных министерств и ведомств двух стран.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссия
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