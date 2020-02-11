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Пресс-конференция научрука Гидрометцентра Романа Вильфанда
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РИА Новости

Пресс-конференция научрука Гидрометцентра Романа Вильфанда

14:05 11.02.2020
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20 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная пресс-конференция научного руководителя Гидрометцентра Романа ВИЛЬФАНДА.
Каков прогноз погоды на 23 февраля и 8 марта? В чем причины теплой зимы? Какими будут ее последствия? Насколько отразятся на всхожести озимых отсутствие снега и нехватка влаги? Ожидаются ли в России резкие скачки температур? Влияют ли климатические катаклизмы, в том числе глобальное потепление, на экономические и социальные процессы?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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