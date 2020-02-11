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Тюменский школьник устроил пранк с поимкой людей с "коронавирусом"
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РИА Новости

Тюменский школьник устроил пранк с поимкой людей с "коронавирусом"

14:04 11.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок
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© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Школьник из Тюмени опубликовал в социальной сети видеопранк, на котором в костюме химзащиты вместе с друзьями имитировал поимку якобы зараженных коронавирусом людей, по данному факту проводится педагогическая проверка, сообщает оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.

"Десятого февраля в социальной сети Instagram появился ролик от блогера, в котором он вместе со своими друзьями в костюмах химзащиты и противогазах имитирует поимку якобы зараженных коронавирусом людей. В настоящее время установлена личность пранкера – это ученик одной из тюменских школ. По данному факту проводится педагогическое расследование, организовано индивидуальное сопровождение несовершеннолетнего и его семьи", – говорится в сообщении.

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В штабе уточнили, что к работе с подростком подключены классный руководитель, педагог-психолог и администрация школы. Ситуация находится на контроле департамента образования Тюмени.
В связи с инцидентом в образовательных учреждениях города запланированы дополнительные мероприятия, направленные на недопущение подобных ситуаций в будущем, подчеркнули в штабе.
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