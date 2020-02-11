Тюменский школьник устроил пранк с поимкой людей с "коронавирусом"

"Десятого февраля в социальной сети Instagram появился ролик от блогера, в котором он вместе со своими друзьями в костюмах химзащиты и противогазах имитирует поимку якобы зараженных коронавирусом людей. В настоящее время установлена личность пранкера – это ученик одной из тюменских школ. По данному факту проводится педагогическое расследование, организовано индивидуальное сопровождение несовершеннолетнего и его семьи", – говорится в сообщении.