Верховный суд предложил расширить применение "уголовного проступка"

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава Глава ВС РФ Вячеслав Лебедев на совещании с судьями субъектов России предложил расширить применение "уголовного проступка".

"Предлагаю расширить применение института "уголовного проступка" на все преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономики, которые совершены впервые и не связаны с применением насилия", - сказал он.

По его словам, это поможет социализировать более 10 тысяч человек ежегодно.

В случае квалификации содеянного как "уголовного проступка", человека освобождают от уголовной ответственности и он не получает судимости. Наказание при этом назначается в виде штрафа или обязательных работ.

Ранее к такой категории уже было отнесено часть преступлений, например, неуплата алиментов.