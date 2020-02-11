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Верховный суд предложил расширить применение "уголовного проступка"
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РИА Новости

Верховный суд предложил расширить применение "уголовного проступка"

14:04 11.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Верховного суда РФ в Москве
Здание Верховного суда РФ в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Здание Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава ВС РФ Вячеслав Лебедев на совещании с судьями субъектов России предложил расширить применение "уголовного проступка".
"Предлагаю расширить применение института "уголовного проступка" на все преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономики, которые совершены впервые и не связаны с применением насилия", - сказал он.
По его словам, это поможет социализировать более 10 тысяч человек ежегодно.
В случае квалификации содеянного как "уголовного проступка", человека освобождают от уголовной ответственности и он не получает судимости. Наказание при этом назначается в виде штрафа или обязательных работ.
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Ранее Верховный суд представил на рассмотрение Госдумы законопроект, вводящий понятие "уголовный проступок" как промежуточную категорию между административным нарушением и уголовным преступлением. Под это понятие подпали 80 преступлений небольшой тяжести, за которые закон не предусматривает лишения свободы, например незаконное предпринимательство и незаконная банковская деятельность.
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Верховный суд РФВячеслав ЛебедевРоссияОбщество
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