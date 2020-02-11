В МИД Эстонии выступили против либерализации визового режима с Россией

ХЕЛЬСИНКИ, 11 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу не считает разумным поднимать вопрос о либерализации визового режима с Россией.
"Я не думаю, что это было бы разумно", - сказал Рейнсалу, отвечая во вторник на вопросы депутатов парламента. В то же время министр признал, что Эстония заинтересована в том, чтобы ее граждане могли пересекать российскую границу с меньшим количеством препятствий.
Рейнсалу также отметил, что выдаваемые Россией электронные визы, пользующиеся популярностью среди граждан Эстонии, не несут собой угрозы для безопасности страны.
Кроме того, министр считает, что нынешняя политика Европейского союза и НАТО в отношении РФ должна продолжаться.
Граждане 53 иностранных государств в 2019 году получили возможность оформить бесплатную однократную электронную визу для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Калининградской области. Ранее такой порядок был введен на Дальнем Востоке. С 1 января 2021 года иностранные туристы смогут получать электронные визы для поездок во все регионы России.
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