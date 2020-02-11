В МИД Эстонии выступили против либерализации визового режима с Россией

ХЕЛЬСИНКИ, 11 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу не считает разумным поднимать вопрос о либерализации визового режима с Россией

"Я не думаю, что это было бы разумно", - сказал Рейнсалу, отвечая во вторник на вопросы депутатов парламента. В то же время министр признал, что Эстония заинтересована в том, чтобы ее граждане могли пересекать российскую границу с меньшим количеством препятствий.

Рейнсалу также отметил, что выдаваемые Россией электронные визы, пользующиеся популярностью среди граждан Эстонии, не несут собой угрозы для безопасности страны.

Кроме того, министр считает, что нынешняя политика Европейского союза и НАТО в отношении РФ должна продолжаться.