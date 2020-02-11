В МИД ждут подписание новых контрактов с африканскими партнерами

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат на церемонии подписания Меморандума между правительством РФ и Африканским союзом. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат на церемонии подписания Меморандума между правительством РФ и Африканским союзом

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Москва рассчитывает на подписание новых крупных контрактов между Россией и африканскими партнерами, заявил замдиректора департамента Африки МИД РФ Москва рассчитывает на подписание новых крупных контрактов между Россией и африканскими партнерами, заявил замдиректора департамента Африки МИД РФ Олег Озеров на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".

Он напомнил, что очень крупные контракты были подписаны в рамках саммита Россия-Африка, прошедшего в Сочи в октябре 2019 года.

"Сейчас очень плотная работа идет как по реализации тех проектов, которые были подписаны, так и по подготовке новых. Я вас уверяю, они будут, потому что мы видим со стороны МИД большой интерес со стороны наших компаний к развитию отношений с Африкой", - отметил Озеров.

"Сейчас мы наблюдаем очень активное движение с крупными странами, такими как Эфиопия Нигерия и с некоторыми менее крупными. И мы очень рассчитываем на то, что эти контакты и переговоры завершатся подписанием очень серьезных контрактов", - сказал дипломат.

В свою очередь, генеральный директор РСМД Андрей Кортунов отметил важность привлечения среднего бизнеса к сотрудничеству с Африкой. "Я считаю, что, нам есть что предложить Африке и на уровне высшего образования, в здравоохранении, городском планировании. Африка – это континент, где в ближайшее десятилетие, наверное, будет самое бурное развитие мегаполисов", - добавил он.

Россия может взаимовыгодно сотрудничать с Африканским континентом практически во всех сферах, считает экс-посол Республики Бенин в РФ, гендиректор Международного координационного совета выпускников учебных заведений Анисет Габриэль Кочофа.

"Прежде всего, это безопасность, энергетика, высокие технологии, инновации, информационные технологии, телекоммуникации, образование и наука, здравоохранение и телемедицина, сельское хозяйство, туризм, горнодобывающая промышленность, транспорт, торговля – все эти сферы необходимы для Африканского континента", - сказал он.