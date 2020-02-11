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В МИД ждут подписание новых контрактов с африканскими партнерами
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РИА Новости

В МИД ждут подписание новых контрактов с африканскими партнерами

13:57 11.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат на церемонии подписания Меморандума между правительством РФ и Африканским союзом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат на церемонии подписания Меморандума между правительством РФ и Африканским союзом
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат на церемонии подписания Меморандума между правительством РФ и Африканским союзом. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Москва рассчитывает на подписание новых крупных контрактов между Россией и африканскими партнерами, заявил замдиректора департамента Африки МИД РФ Олег Озеров на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
Он напомнил, что очень крупные контракты были подписаны в рамках саммита Россия-Африка, прошедшего в Сочи в октябре 2019 года.
"Сейчас очень плотная работа идет как по реализации тех проектов, которые были подписаны, так и по подготовке новых. Я вас уверяю, они будут, потому что мы видим со стороны МИД большой интерес со стороны наших компаний к развитию отношений с Африкой", - отметил Озеров.
"Сейчас мы наблюдаем очень активное движение с крупными странами, такими как Эфиопия, Нигерия и с некоторыми менее крупными. И мы очень рассчитываем на то, что эти контакты и переговоры завершатся подписанием очень серьезных контрактов", - сказал дипломат.
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В свою очередь, генеральный директор РСМД Андрей Кортунов отметил важность привлечения среднего бизнеса к сотрудничеству с Африкой. "Я считаю, что, нам есть что предложить Африке и на уровне высшего образования, в здравоохранении, городском планировании. Африка – это континент, где в ближайшее десятилетие, наверное, будет самое бурное развитие мегаполисов", - добавил он.
Россия может взаимовыгодно сотрудничать с Африканским континентом практически во всех сферах, считает экс-посол Республики Бенин в РФ, гендиректор Международного координационного совета выпускников учебных заведений Анисет Габриэль Кочофа.
"Прежде всего, это безопасность, энергетика, высокие технологии, инновации, информационные технологии, телекоммуникации, образование и наука, здравоохранение и телемедицина, сельское хозяйство, туризм, горнодобывающая промышленность, транспорт, торговля – все эти сферы необходимы для Африканского континента", - сказал он.
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Первый саммит "Россия-Африка" прошёл в Сочи в октябре 2019 года по инициативе России под председательством президента Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. По словам Путина, саммит "Россия-Африка" открыл новую страницу в отношениях РФ с государствами континента. В Сочи собрались более 6 тысяч делегатов из 104 стран, в том числе главы более 40 африканских государств и более 120 иностранных министров.
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Олег ОзеровАфрикаРоссияНигерияЭфиопияЭкономика
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