Клинцевич обвинил Трампа в абсолютной безграмотности в военной сфере

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал "глупостью крайне безграмотного человека" заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия могла воспользоваться американскими наработками для создания собственных гиперзвуковых ракет.

Ранее Трамп похвастал "невероятным количеством супербыстрых ракет" и намекнул на то, что Россия заполучила что-то для создания гиперзвуковых ракет из США во время администрации Барака Обамы.

"Такую глупость даже сложно комментировать. Ну что можно ответить человеку, абсолютно безграмотному в военно-техническом отношении?" - сказал Клинцевич РИА Новости.

Он напомнил, что подобные гиперзвуковые ракеты у России уже поставлены на вооружение, тогда как США смогут их разработать не ранее, чем через 20-25 лет.

"И как в этих условиях можно в чем-то обвинять Россию?" - подчеркнул Клинцевич.

Комментируя заявление Трампа о том, что в отсутствие договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем США будут создавать самые мощные ядерные силы в мире, российский сенатор отметил, что подобные "голословные заявления не к лицу лидеру мировой державы".

"Имеющийся у ядерных стран потенциал уже позволяет, так сказать, "зачистить" земной шар не один, а несколько раз. Зачем еще в таких условиях наращивать ядерные силы и их потенциал? Это абсурдно", - убежден он.