Зюганов призвал не проводить голосование в день рождения Ленина

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов считает, что голосование по вопросу поправки в Конституцию РФ не должно проходить 22 апреля, когда будет отмечаться 150 лет со дня рождения Владимира Ленина.
Ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решений о сроках голосования россиян по поправкам в конституцию не принималось, есть разные точки зрения, в том числе предложение о голосовании 22 апреля.
"Нет смысла тащить на эти юбилейные даты никаких голосований и всего остального", - сказал Зюганов журналистам.
По его словам, в апреле много других дней, когда могло бы пройти голосование, хотя в целом, по его мнению, не стоит спешить с принятием поправок.
"Надо дать возможность гражданам осмыслить, надо обсудить обстоятельно, надо собрать влиятельных людей, обсудить каждое предложение, а не пытаться только услужливо протащить то, что предложил президент", - добавил Зюганов.