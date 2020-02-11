Зюганов призвал не проводить голосование в день рождения Ленина

"Нет смысла тащить на эти юбилейные даты никаких голосований и всего остального", - сказал Зюганов журналистам.

По его словам, в апреле много других дней, когда могло бы пройти голосование, хотя в целом, по его мнению, не стоит спешить с принятием поправок.