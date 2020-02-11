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Зюганов призвал не проводить голосование в день рождения Ленина
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РИА Новости

Зюганов призвал не проводить голосование в день рождения Ленина

13:57 11.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" Геннадий Зюганов на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади
Руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов считает, что голосование по вопросу поправки в Конституцию РФ не должно проходить 22 апреля, когда будет отмечаться 150 лет со дня рождения Владимира Ленина.
Ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решений о сроках голосования россиян по поправкам в конституцию не принималось, есть разные точки зрения, в том числе предложение о голосовании 22 апреля.
"Нет смысла тащить на эти юбилейные даты никаких голосований и всего остального", - сказал Зюганов журналистам.
По его словам, в апреле много других дней, когда могло бы пройти голосование, хотя в целом, по его мнению, не стоит спешить с принятием поправок.
"Надо дать возможность гражданам осмыслить, надо обсудить обстоятельно, надо собрать влиятельных людей, обсудить каждое предложение, а не пытаться только услужливо протащить то, что предложил президент", - добавил Зюганов.
Мужчина с Конституцией РФ в руках на торжественном мероприятии, посвященном Дню Конституции РФ
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Конституция РФВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Геннадий ЗюгановДмитрий ПесковРоссияПолитика
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iibrovkin
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