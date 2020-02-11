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МИД предупредил россиян о сложных метеоусловиях в ряде стран
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РИА Новости

МИД предупредил россиян о сложных метеоусловиях в ряде стран

13:56 11.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российский МИД предупредил соотечественников о возможных перебоях в работе транспорта из-за непогоды в Индонезии, Франции, Бразилии и Новой Зеландии.
"Индонезия – сложные метеоусловия вследствие периода сезонных дождей продлятся до конца февраля; опасность наводнений; размытие дорог; сбои в работе общественного транспорта; возможны изменения в расписании аэропортов", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
На французском острове Корсика из-за урагана "Сиара" объявлен "оранжевый" уровень метеоопасности, из-за сильного шторма и порывистого ветра ограничено движение транспорта, сообщает ДСКЦ.
В бразильском Сан-Паулу в результате обильных осадков в наблюдаются сбои в работе общественного транспорта, изменено расписание аэропортов.
В Новой Зеландии до 18 февраля сохраняется штормовое предупреждение в регионе Саутленд. Из-за обильных осадков есть угроза паводков, возможны ограничения дорожного движения.
Служащий на севере Англии после того как река Колдер вышла из берегов во время шторма. 9 февраля 2020
9 февраля, 16:55
На Великобританию обрушился сильнейший шторм
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ФранцияНовая ЗеландияБразилияИндонезияВ мире
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