МИД предупредил россиян о сложных метеоусловиях в ряде стран

"Индонезия – сложные метеоусловия вследствие периода сезонных дождей продлятся до конца февраля; опасность наводнений; размытие дорог; сбои в работе общественного транспорта; возможны изменения в расписании аэропортов", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
На французском острове Корсика из-за урагана "Сиара" объявлен "оранжевый" уровень метеоопасности, из-за сильного шторма и порывистого ветра ограничено движение транспорта, сообщает ДСКЦ.
В бразильском Сан-Паулу в результате обильных осадков в наблюдаются сбои в работе общественного транспорта, изменено расписание аэропортов.
В Новой Зеландии до 18 февраля сохраняется штормовое предупреждение в регионе Саутленд. Из-за обильных осадков есть угроза паводков, возможны ограничения дорожного движения.
9 февраля, 16:55На Великобританию обрушился сильнейший шторм