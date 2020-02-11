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Турецкий МИД посоветовал отложить поездки в Монголию
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РИА Новости

Турецкий МИД посоветовал отложить поездки в Монголию

13:53 11.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Турции рекомендует своим гражданам воздержаться в ближайшее время от поездок в Монголию из-за угрозы распространения коронавируса в соседней с Китаем стране.
Отмечается, что ввиду общей границы с КНР и тесных контактов между странами, Монголия находится в особой зоне риска распространения эпидемии коронавируса.
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"Принимая во внимание информацию, предоставленную монгольскими властями, МИД Турции настоятельно рекомендует своим гражданам воздержаться в ближайшее время от поездок в эту страну", - сообщается на сайте министерства.
"Монгольские власти запретили въезд на территорию страны граждан иностранных государств, которые находились на территории Китая с 1 января. Каникулы в школах и высших учебных заведениях продлены до 2 марта. Меры по предупреждению распространения заболевания включают запрет на проведение массовых мероприятий, закрыты для посещения кинотеатры, театры, интернет-кафе, парки развлечений, ограничена работа заведений общественного питания и магазинов", - сообщил МИД Турции.
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По информации турецкого внешнеполитического ведомства, въезд на территорию Монголии в настоящее время осуществляется только через аэропорт Улан-Батора и через контрольно-пропускные пункты на границе с Российской Федерацией.
Обстановка в крупнейшем городе Монголии Улан-Баторе крайне напряженная, сообщается о большом числе заболевших различными формами респираторно-вирусных заболеваний, при этом возможности монгольских медицинских учреждений крайне ограничены, в связи с чем власти ограничили въезд на территорию страны, сообщает МИД Турции.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
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