Турецкий МИД посоветовал отложить поездки в Монголию

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Турции рекомендует своим гражданам воздержаться в ближайшее время от поездок в Монголию из-за угрозы распространения коронавируса в соседней с Китаем стране.
Отмечается, что ввиду общей границы с КНР и тесных контактов между странами, Монголия находится в особой зоне риска распространения эпидемии коронавируса.
"Принимая во внимание информацию, предоставленную монгольскими властями, МИД Турции настоятельно рекомендует своим гражданам воздержаться в ближайшее время от поездок в эту страну", - сообщается на сайте министерства.
"Монгольские власти запретили въезд на территорию страны граждан иностранных государств, которые находились на территории Китая с 1 января. Каникулы в школах и высших учебных заведениях продлены до 2 марта. Меры по предупреждению распространения заболевания включают запрет на проведение массовых мероприятий, закрыты для посещения кинотеатры, театры, интернет-кафе, парки развлечений, ограничена работа заведений общественного питания и магазинов", - сообщил МИД Турции.
По информации турецкого внешнеполитического ведомства, въезд на территорию Монголии в настоящее время осуществляется только через аэропорт Улан-Батора и через контрольно-пропускные пункты на границе с Российской Федерацией.
Обстановка в крупнейшем городе Монголии Улан-Баторе крайне напряженная, сообщается о большом числе заболевших различными формами респираторно-вирусных заболеваний, при этом возможности монгольских медицинских учреждений крайне ограничены, в связи с чем власти ограничили въезд на территорию страны, сообщает МИД Турции.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
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