Турецкий МИД посоветовал отложить поездки в Монголию

Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой. Архивное фото

Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Турции рекомендует своим гражданам воздержаться в ближайшее время от поездок в Министерство иностранных дел Турции рекомендует своим гражданам воздержаться в ближайшее время от поездок в Монголию из-за угрозы распространения коронавируса в соседней с Китаем стране.

Отмечается, что ввиду общей границы с КНР и тесных контактов между странами, Монголия находится в особой зоне риска распространения эпидемии коронавируса.

"Принимая во внимание информацию, предоставленную монгольскими властями, МИД Турции настоятельно рекомендует своим гражданам воздержаться в ближайшее время от поездок в эту страну", - сообщается на сайте министерства.

"Монгольские власти запретили въезд на территорию страны граждан иностранных государств, которые находились на территории Китая с 1 января. Каникулы в школах и высших учебных заведениях продлены до 2 марта. Меры по предупреждению распространения заболевания включают запрет на проведение массовых мероприятий, закрыты для посещения кинотеатры, театры, интернет-кафе, парки развлечений, ограничена работа заведений общественного питания и магазинов", - сообщил МИД Турции.

По информации турецкого внешнеполитического ведомства, въезд на территорию Монголии в настоящее время осуществляется только через аэропорт Улан-Батора и через контрольно-пропускные пункты на границе с Российской Федерацией.

Обстановка в крупнейшем городе Монголии Улан-Баторе крайне напряженная, сообщается о большом числе заболевших различными формами респираторно-вирусных заболеваний, при этом возможности монгольских медицинских учреждений крайне ограничены, в связи с чем власти ограничили въезд на территорию страны, сообщает МИД Турции.