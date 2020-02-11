"Ростелеком" рассматривает возможность идентификации россиян по ладони

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. "Ростелеком" прорабатывает возможность биометрической идентификации для обслуживания в банках и получения иных услуг по рисунку вен ладони, сообщил журналистам директор по цифровой идентичности "Ростелекома" Иван Беров.

Планируется, что идентификация по ладони дополнит уже используемые признаки - изображение лица и голос, пояснил он.

Российские банки начали централизованный сбор биометрических данных клиентов в июле 2018 года. Согласно информационному письму, опубликованному на сайте регулятора, до конца 2019 года такой сервис должен был начать предоставляться во всех структурных подразделениях банка в каждом регионе присутствия, однако затем ЦБ пошел на ряд уступок, в частности, для кредитных организаций с базовой лицензией.

"Человек будет сдавать лицо и ладонь, например, или голос и ладонь. После этого у него появится возможность пользоваться биометрией для получения ключа электронной подписи, либо идентификации. Это еще не введено, мы сейчас обсуждаем с Госдумой, как это можно сделать", - сказал Беров.

На вопрос журналиста, каким образом обслуживание с помощью биометрии могло бы стать доступным для людей с ограниченными возможностями, Беров ответил, что представители банков могли бы выезжать к клиенту для внесения его данных в единую систему.