В Таиланде решают судьбу лайнера, которому запретили заходить в порт

БАНГКОК, 11 фев – РИА Новости. Министерство здравоохранения и министерство транспорта Таиланда в течение вторника проводят серию межведомственных совещаний по вопросу оказания помощи круизному лайнеру Westerdam с 2 тысячами людьми на борту, которому отказано в заходе в порты из-за опасности распространения нового коронавируса, заявил в Бангкоке официальный представитель министерства здравоохранения и глава департамента эпидемиологического контроля Таиланда Суванчай Ваттханайингчаренчай.
Глава департамента выступил в новостном выпуске телеканала TNN-24.
"Мы сегодня проводим серию совещаний, постоянно советуемся с министерством транспорта. Статус лайнера остается прежним: ему запрещен вход в таиландский порт Лемчабанг. Мы пытаемся найти решение, при котором сможем помочь людям, находящимся на борту, без захода в порт", - сказал он.
Лайнер Westerdam, на борту которого более 1400 пассажиров и 800 членов экипажа, выполняющий тридцатидневный круиз по Азии, принял на борт 1 февраля в Гонконге около 700 человек. Через несколько дней плавания, в силу ограничительных мер, принятых в Китае и других странах из-за эпидемии коронавируса в последние недели, эти люди превратились в группу риска.
По информации капитана и владельцев судна, на нем нет больных. Тем не менее, судну было отказано в швартовке в портах Японии, Филиппин и Сингапура. В связи с этим капитан судна запросил помощь у Таиланда и объявил об этом в социальных сетях. Однако Таиланд отказал судну в заходе в порт еще в начале прошлой недели. Об этом в понедельник сообщил в своем аккаунте в Facebook министр здравоохранения и вице-премьер Таиланда Анутхин Чанвиракун. Минздрав обнародовал и первоначальный план, по которому лайнер должен был зайти в порт Лем Чабанг, откуда его пассажиры были бы доставлены автобусами в "старый" бангкокский аэропорт "Донмыанг" для посадки на чартерные рейсы, которые должны были за ними прилететь. Министр здравоохранения Таиланда мотивировал отказ в этой операции высокой вероятностью заражения коронавирусом больших групп людей при контактах пассажиров с портовыми и логистическими службами Таиланда.
Круиз судна Westerdam заканчивается по графику 15 февраля.