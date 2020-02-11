Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T13:51+0300
https://ria.ru/20200211/1564542899.html
В Таиланде решают судьбу лайнера, которому запретили заходить в порт
https://cdn22.img.ria.ru/images/153090/67/1530906726_0:104:1280:824_1036x0_80_0_0_3fb97ef848aad2d5d1f101b7db589a3c.jpg
РИА Новости

В Таиланде решают судьбу лайнера, которому запретили заходить в порт

13:51 11.02.2020
1212
CC0 / terrysamui0 / Таиланд
Таиланд
CC0 / terrysamui0 /
Таиланд . Архивное фото
БАНГКОК, 11 фев – РИА Новости. Министерство здравоохранения и министерство транспорта Таиланда в течение вторника проводят серию межведомственных совещаний по вопросу оказания помощи круизному лайнеру Westerdam с 2 тысячами людьми на борту, которому отказано в заходе в порты из-за опасности распространения нового коронавируса, заявил в Бангкоке официальный представитель министерства здравоохранения и глава департамента эпидемиологического контроля Таиланда Суванчай Ваттханайингчаренчай.
Глава департамента выступил в новостном выпуске телеканала TNN-24.
"Мы сегодня проводим серию совещаний, постоянно советуемся с министерством транспорта. Статус лайнера остается прежним: ему запрещен вход в таиландский порт Лемчабанг. Мы пытаемся найти решение, при котором сможем помочь людям, находящимся на борту, без захода в порт", - сказал он.
Лайнер Westerdam, на борту которого более 1400 пассажиров и 800 членов экипажа, выполняющий тридцатидневный круиз по Азии, принял на борт 1 февраля в Гонконге около 700 человек. Через несколько дней плавания, в силу ограничительных мер, принятых в Китае и других странах из-за эпидемии коронавируса в последние недели, эти люди превратились в группу риска.
Люди в защитных костюмах поднимаются на борт круизного судна Diamond Princess в Йокогаме
7 февраля, 18:27
"Принцесса" и карантин: коронавирус на круизном судне Diamond Princess
По информации капитана и владельцев судна, на нем нет больных. Тем не менее, судну было отказано в швартовке в портах Японии, Филиппин и Сингапура. В связи с этим капитан судна запросил помощь у Таиланда и объявил об этом в социальных сетях. Однако Таиланд отказал судну в заходе в порт еще в начале прошлой недели. Об этом в понедельник сообщил в своем аккаунте в Facebook министр здравоохранения и вице-премьер Таиланда Анутхин Чанвиракун. Минздрав обнародовал и первоначальный план, по которому лайнер должен был зайти в порт Лем Чабанг, откуда его пассажиры были бы доставлены автобусами в "старый" бангкокский аэропорт "Донмыанг" для посадки на чартерные рейсы, которые должны были за ними прилететь. Министр здравоохранения Таиланда мотивировал отказ в этой операции высокой вероятностью заражения коронавирусом больших групп людей при контактах пассажиров с портовыми и логистическими службами Таиланда.
Круиз судна Westerdam заканчивается по графику 15 февраля.
100120
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаТаиландВ мире
Рекомендуем
Сотрудница аэропорта Суварнабхуми в защитной маске в Бангкоке
В Таиланде зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Пляж в Банжуле, Гамбия
Эксперты составили список недооцененных туристами мест
Бангла Роуд, Пхукет, Таиланд
Власти Таиланда рассматривают возможность введения турсбора
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине
В Китае рассказали, как происходят массовые заражения коронавирусом
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Турецкий МИД посоветовал отложить поездки в Монголию
Водитель автобуса, перевозящего граждан КНР в центр наблюдения на базе санатория Бодрость в Свердловской области
В МИД заявили, что в Африке появились случаи заражения коронавирусом
Женщины танцуют во время вечеринки Bloco da Favorita на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Россияне выбрали самые "чувственные" города мира
Изображение вуханьского коронавируса, полученное с помощью электронного микроскопа
ВОЗ: инкубационный период нового коронавируса считается 14 дней
Пассажиры в аэропорту Тяньхэ, провинция Хубэй, КНР
В Испании женщина с симптомами коронавируса сбежала от скорой
Пассажир в маске на железнодорожной станции в Шанхае, Китай
В ОАЭ выявили коронавирус у гражданина Индии
Автомобиль скорой помощи в Японии
Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 174
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess
Столкновение катеров на Пхукете
Альянс турагентств назвал ЧП на Пхукете беспрецедентным случаем
Австралийская черная летучая лисица является резервуаром вируса Хендра, который может передаваться лошадям, а иногда и людям
Ученые выяснили, почему вирусы летучих мышей смертельно опасны
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
Петербурженке грозит штраф за побег из карантина по коронавирусу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:27Сотрудники московского метро рассказали об инциденте с младенцем
09:19Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16В Москве нашли брошенного младенца
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США закрыли одну из программ по созданию гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
08:25Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
08:25В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
08:19В столичных парках до конца зимы будут проходить музыкальные вечера
Лента новостейМолния