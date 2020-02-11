В Таиланде решают судьбу лайнера, которому запретили заходить в порт

Лайнер Westerdam, на борту которого более 1400 пассажиров и 800 членов экипажа, выполняющий тридцатидневный круиз по Азии, принял на борт 1 февраля в Гонконге около 700 человек. Через несколько дней плавания, в силу ограничительных мер, принятых в Китае и других странах из-за эпидемии коронавируса в последние недели, эти люди превратились в группу риска.

По информации капитана и владельцев судна, на нем нет больных. Тем не менее, судну было отказано в швартовке в портах Японии, Филиппин и Сингапура. В связи с этим капитан судна запросил помощь у Таиланда и объявил об этом в социальных сетях. Однако Таиланд отказал судну в заходе в порт еще в начале прошлой недели. Об этом в понедельник сообщил в своем аккаунте в Facebook министр здравоохранения и вице-премьер Таиланда Анутхин Чанвиракун. Минздрав обнародовал и первоначальный план, по которому лайнер должен был зайти в порт Лем Чабанг, откуда его пассажиры были бы доставлены автобусами в "старый" бангкокский аэропорт "Донмыанг" для посадки на чартерные рейсы, которые должны были за ними прилететь. Министр здравоохранения Таиланда мотивировал отказ в этой операции высокой вероятностью заражения коронавирусом больших групп людей при контактах пассажиров с портовыми и логистическими службами Таиланда.