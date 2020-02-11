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Жена сценариста "Москва слезам не верит" рассказала об ошибке в фильме
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РИА Новости

Жена сценариста "Москва слезам не верит" рассказала об ошибке в фильме

13:51 11.02.2020 (обновлено: 13:56 11.02.2020)
43606
© Мосфильм (1979)Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Кадр из фильма Москва слезам не верит
© Мосфильм (1979)
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Жена сценариста Валентина Черных Людмила Кожина рассказала об ошибке, которую допустила, участвуя в создании фильма "Москва слезам не верит".
Кожина правила сценарий по просьбе мужа. Тем не менее в текст вкралась ошибка — в одной из сцен героиня Раисы Рязановой говорит подруге, что идет "в концерт".

"Это Валентин перепутал. <…> На самом деле "на концерт", конечно. Она говорит правильно. Ее поправляют, потому что я поправила. Я хорошо помню страницу сценария, где я делала пометки красным и синим цветом в местах, которые требовали правок. Или я пропустила это место, или допустила описку, но так и вошло", — рассказала Кожина в интервью телеканалу "Звезда".

Фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" вышел на экраны 40 лет назад — 11 февраля 1980 года. Через год после премьеры его создатели получили премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" и Государственную премию СССР.
Кадр из фильма Любовь и голуби
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Обсудить 6
Кино и сериалыВладимир МеньшовВалентин Черных
Популярные комментарии
Без этой "информации" представление россиян о фильме "Москва слезам не верит" было явно не полным! Что там еще сказано не по оригиналу сценариста?
11 февраля, 13:59
vv.p.neznamov
7130001
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