Жена сценариста "Москва слезам не верит" рассказала об ошибке в фильме

"Это Валентин перепутал. <…> На самом деле "на концерт", конечно. Она говорит правильно. Ее поправляют, потому что я поправила. Я хорошо помню страницу сценария, где я делала пометки красным и синим цветом в местах, которые требовали правок. Или я пропустила это место, или допустила описку, но так и вошло", — рассказала Кожина в интервью телеканалу "Звезда".