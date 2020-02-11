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В Архангельске установили дорожный знак с призывом позвонить маме
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РИА Новости

В Архангельске установили дорожный знак с призывом позвонить маме

13:49 11.02.2020 (обновлено: 14:28 11.02.2020)
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© Depositphotos / Ilin_RomanАрхангельск
Архангельск
© Depositphotos / Ilin_Roman
Архангельск. Архивное фото
МУРМАНСК, 11 фев – РИА Новости. Власти Архангельска установили знак, по форме напоминающий дорожный, надпись на котором призывает позвонить маме, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы администрации города Ирина Буйновская.
По ее словам, муниципальное предприятие "Горсвет" установило у своего офиса необычный знак – в красном круге надпись "Знак в Архангельске, рядом с которым все звонят маме".
"Это пробный вариант, мы уже решили, что надпись будет другой: "Твоя мама ждет звонка". Если эта идея приживется, такие знаки могут появиться в разных местах в городе, но скорее всего, первые знаки будут установлены в студенческом городе и на набережной", - рассказала представитель мэрии.
По ее словам, в основном отклики горожан на необычную инициативу положительные, некоторые прохожие даже замечали, как подростки останавливаются у знака и достают мобильные телефоны.
В прошлом году широкую известность получила другая инициатива мэрии Архангельска – дорожный знак "Смерть с косой", который планировалось устанавливать в самых аварийно-опасных местах города, правда, "смерть" быстро украли, позже обнаружили поврежденной.
"Сейчас смерть с косой отреставрировали, она "отдыхает на складе", ждет своего часа", - пошутила собеседница агентства.
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