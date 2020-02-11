В Архангельске установили дорожный знак с призывом позвонить маме

"Это пробный вариант, мы уже решили, что надпись будет другой: "Твоя мама ждет звонка". Если эта идея приживется, такие знаки могут появиться в разных местах в городе, но скорее всего, первые знаки будут установлены в студенческом городе и на набережной", - рассказала представитель мэрии.