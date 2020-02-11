Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T13:48+0300
https://ria.ru/20200211/1564542766.html
В Бейруте 18 человек пострадали в ходе протестов
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564167833_0:187:1705:1146_1036x0_80_0_0_22940690311316a40202c6b87ede0bb3.jpg
РИА Новости

В Бейруте 18 человек пострадали в ходе протестов

13:48 11.02.2020
550
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у посольства США в Бейруте
Участники акции протеста у посольства США в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста у посольства США в Бейруте. Архивное фото
КАИР, 11 фев - РИА Новости. Не менее 18 человек госпитализированы в результате столкновений демонстрантов с сотрудниками служб безопасности в ливанской столице Бейруте во вторник, медицинскую помощь на месте получили еще 140 человек, сообщил ливанский Красный крест.
По данным телеканала LBCI, столкновения произошли у бюро газеты Al-Nahar в центре Бейрута. Силы безопасности применили слезоточивый газ и водометы после того, как протестующие попытались прорваться к комплексу правительственных зданий.
Полиция во время акции протеста в Бейруте
22 января, 03:43
В Бейруте полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов
Демонстранты протестуют против назначения нового правительства страны во главе с Хасаном Диябом. Ранее утром во вторник спикер парламента Набих Берри открыл заседание, в ходе которого должен быть вынесен вотум доверия новому кабинету министров, сообщило агентство NNA.
По сообщениям агентства, протестующие также перекрыли трассу, ведущую к мосту Ринг в центре Бейрута, и собираются в районе улицы аль-Хамра, куда стянуты дополнительные армейские подразделения. Сотрудники служб безопасности призывают демонстрантов обеспечить мирный характер протестов.
Серьезный экономический кризис спровоцировал в Ливане массовые акции протеста, во время которых протестующие требовали правительство экс-премьера Саада Харири уйти в отставку и сформировать правительство технократов, не уличенных ранее в коррупции.
Президент Ливана Мишель Аун 22 января утвердил состав нового кабинета министров из 20 министров-технократов во главе с премьером Хасаном Диябом, однако народные движения и часть крупных политических партий не поддержали новый министерский состав, заявив, что он является политизированным, как прежний, и не способен вывести страну из кризиса.
Во время акции протеста в Бейруте
19 января, 21:30
В Бейруте в результате столкновений госпитализировали более 30 человек
101000
Обсудить 0
Мишель АунСаад ХаририНабих БерриБейрутВ мире
Рекомендуем
Филиппинские солдаты
Филиппины уведомили США о прекращении действия соглашения о ВС
Сотрудники безопасности в Афганистане
На месте взрыва в Кабуле нашли заминированный автомобиль
Флаг Ирана
Иран назвал заявление Франции по ракетам вмешательством в дела страны
Участники акции протеста в Бейруте
В Бейруте демонстранты избили оператора президентского канала
Скопье
Парламент Северной Македонии ратифицировал вступление страны в НАТО
Скопье
Комитет парламента Северной Македонии поддержал ее вступление в НАТО
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Блумберг победил на праймериз в поселке Нью-Гэмпшира от двух партий
США
CNN: США могут на этой неделе объявить о соглашении с талибами
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере страны
Вид на Филиппины
США заявили, что хотят хороших отношений с Филиппинами
Президент США Дональд Трамп
У Белого дома задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа
Горящие обломки военного вертолета примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб. 11 февраля 2020
В Идлибе сбили вертолет сирийской армии
Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи
Путин пожелал Сечину успехов в реализации проекта "Восток Ойл"
Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон
США рассчитывают на вступление Северной Македонии в НАТО к лету
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019
Маас призвал правящую ХДС дистанцироваться от правых экстремистов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16В Москве нашли брошенного младенца
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США закрыли одну из программ по созданию гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
08:25Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
08:25В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
08:19В столичных парках до конца зимы будут проходить музыкальные вечера
08:18Капитан севшего на мель судна в ЯНАО заплатит штраф
Лента новостейМолния