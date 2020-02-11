В Бейруте 18 человек пострадали в ходе протестов

КАИР, 11 фев - РИА Новости. Не менее 18 человек госпитализированы в результате столкновений демонстрантов с сотрудниками служб безопасности в ливанской столице Не менее 18 человек госпитализированы в результате столкновений демонстрантов с сотрудниками служб безопасности в ливанской столице Бейруте во вторник, медицинскую помощь на месте получили еще 140 человек, сообщил ливанский Красный крест.

По данным телеканала LBCI , столкновения произошли у бюро газеты Al-Nahar в центре Бейрута. Силы безопасности применили слезоточивый газ и водометы после того, как протестующие попытались прорваться к комплексу правительственных зданий.

Демонстранты протестуют против назначения нового правительства страны во главе с Хасаном Диябом. Ранее утром во вторник спикер парламента Набих Берри открыл заседание, в ходе которого должен быть вынесен вотум доверия новому кабинету министров, сообщило агентство NNA.

По сообщениям агентства, протестующие также перекрыли трассу, ведущую к мосту Ринг в центре Бейрута, и собираются в районе улицы аль-Хамра, куда стянуты дополнительные армейские подразделения. Сотрудники служб безопасности призывают демонстрантов обеспечить мирный характер протестов.

Серьезный экономический кризис спровоцировал в Ливане массовые акции протеста, во время которых протестующие требовали правительство экс-премьера Саада Харири уйти в отставку и сформировать правительство технократов, не уличенных ранее в коррупции.