В ДНР оценили заявления Киева о стремлении к миру в Донбассе

ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Заявления властей Заявления властей Украины , что они хотят прекратить конфликт в Донбассе и делают для этого все возможное, не имеет ничего общего с реальностью, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Медведев.

Ранее Андрей Ермак , занимавший пост советника президента Украины Владимира Зеленского и назначенный главой его офиса, заявил, что глава государства искренне хочет прекратить войну в Донбассе и Киев делает для этого все возможное.

"Заявления Ермака о том, что Киев вообще и Зеленский в частности делают все необходимое для прекращения войны в Донбассе – просто популистская риторика, направленная, прежде всего, на внутренний украинский электорат и не имеющая ничего общего с реальностью и здравым смыслом", - сказал РИА Новости Медведев.

По его словам, "никаких реальных движений со стороны Киева в направлении урегулирования конфликта не делается", а число обстрелов со стороны украинских силовиков, наоборот, увеличивается. Медведев заявил, что за пять лет, прошедших с подписания минских соглашений, ни экс-президент Украины Петр Порошенко, ни Зеленский ничего не сделали для выполнения Комплекса мер по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Можно сказать, что они целенаправленно саботируют "Минск" (минские соглашения - ред.) и игнорируют все мирные инициативы от представителей Донбасса… Разведение сил на трех новых участках, разминирование, имплементация "формулы Штайнмайера", особый статус и все остальное так и осталось только на бумаге. Это совершенно не соответствует утверждениям Киева о стремлении к миру", - добавил Медведев.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.