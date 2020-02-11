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В ДНР оценили заявления Киева о стремлении к миру в Донбассе
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РИА Новости

В ДНР оценили заявления Киева о стремлении к миру в Донбассе

13:47 11.02.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Заявления властей Украины, что они хотят прекратить конфликт в Донбассе и делают для этого все возможное, не имеет ничего общего с реальностью, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Медведев.
Ранее Андрей Ермак, занимавший пост советника президента Украины Владимира Зеленского и назначенный главой его офиса, заявил, что глава государства искренне хочет прекратить войну в Донбассе и Киев делает для этого все возможное.
"Заявления Ермака о том, что Киев вообще и Зеленский в частности делают все необходимое для прекращения войны в Донбассе – просто популистская риторика, направленная, прежде всего, на внутренний украинский электорат и не имеющая ничего общего с реальностью и здравым смыслом", - сказал РИА Новости Медведев.
По его словам, "никаких реальных движений со стороны Киева в направлении урегулирования конфликта не делается", а число обстрелов со стороны украинских силовиков, наоборот, увеличивается. Медведев заявил, что за пять лет, прошедших с подписания минских соглашений, ни экс-президент Украины Петр Порошенко, ни Зеленский ничего не сделали для выполнения Комплекса мер по урегулированию конфликта в Донбассе.
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Непреклонная воля. Эксперт о том, что мешает урегулированию в ДонбассеГлава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев отказался от полного развода сил по всей линии соприкосновения в Донбассе по настоянию США. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал влияние Вашингтона на Украину.
"Можно сказать, что они целенаправленно саботируют "Минск" (минские соглашения - ред.) и игнорируют все мирные инициативы от представителей Донбасса… Разведение сил на трех новых участках, разминирование, имплементация "формулы Штайнмайера", особый статус и все остальное так и осталось только на бумаге. Это совершенно не соответствует утверждениям Киева о стремлении к миру", - добавил Медведев.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРАндрей ЕрмакЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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