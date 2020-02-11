"Единая Россия" передаст в Госдуму данные о завышении цен в аптеках

"Партпроект "Единой России" "Народный контроль" предоставит в Государственную Думу данные федерального мониторинга о завышении стоимости на противовирусные препараты и медицинские маски для проработки партийного законопроекта об ограничении роста цен в аптечных сетях, о необходимости внесения которого ранее заявляли единороссы. Также будут предоставлены предложения из регионов по пресечению спекуляций на фоне нагнетания информации об эпидемиях", - сообщается на официальном сайте ЕР со ссылкой на Кувычко.