Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T13:46+0300
https://ria.ru/20200211/1564542620.html
"Единая Россия" передаст в Госдуму данные о завышении цен в аптеках
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564040734_0:367:2989:2048_1036x0_80_0_0_9012f199a2eeb14416d5af88a8005880.jpg
РИА Новости

"Единая Россия" передаст в Госдуму данные о завышении цен в аптеках

13:46 11.02.2020
93
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкФармацевты в аптеке
Фармацевты в аптеке
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. "Единая Россия" направит в Госдуму данные мониторинга цен на медицинские маски и противовирусные препараты для проработки законопроекта об ограничении роста цен в аптечных сетях, сообщила координатор партпроекта ЕР "Народный контроль", депутат Госдумы Анна Кувычко.
Ранее сопредседатель правозащитного центра "Единой России" Михаил Старшинов направил официальное обращение в ФАС и Минпромторг РФ с просьбой проверить факт отсутствия в аптеках медицинских масок и существенного роста их стоимости. Кувычко сообщала, что ЕР с февраля по апрель 2020 года будет проводить рейды по аптекам и фиксировать цены на маски.
"Партпроект "Единой России" "Народный контроль" предоставит в Государственную Думу данные федерального мониторинга о завышении стоимости на противовирусные препараты и медицинские маски для проработки партийного законопроекта об ограничении роста цен в аптечных сетях, о необходимости внесения которого ранее заявляли единороссы. Также будут предоставлены предложения из регионов по пресечению спекуляций на фоне нагнетания информации об эпидемиях", - сообщается на официальном сайте ЕР со ссылкой на Кувычко.
Координатор партпроекта ЕР напомнила, что в ходе мониторинга рост цен был зафиксирован в 45 субъектах РФ. В среднем он составил от 200 до 400%. А в 38 российских регионах были выявлены факты дефицита средств индивидуальной защиты.
Покупательница в защитной маске в одной из аптек Читы
9 февраля, 13:49
Голикова пообещала проверки аптекам, завышающим цены на маски
"Единая Россия" подготовила ряд предложений для оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которые позволят пресечь спекуляции на фоне нагнетания информации об эпидемии. Ранее в партии предложили в кризисный период закрепить приоритетные продажи розничным торговым сетям, которые напрямую работают с населением", - отметила Кувычко.
В ЕР напомнили, что партийный законопроект об ограничении роста цен в аптеках уже поддержан депутатами на заседании Координационного совета фракции по законотворчеству.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
240002
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирусыФедеральная антимонопольная служба РФГосдума РФЕдиная РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
ВЦИОМ: 43 процента россиян считают, что Путин избегает конфликта с США
Вид на город Магадан
Испанский велопутешественник проедет 700 километров на поезде
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
МИД предупредил россиян о сложных метеоусловиях в ряде стран
Франц Клинцевич
Клинцевич обвинил Трампа в абсолютной безграмотности в военной сфере
Берни Сандерс
На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс
Автомобиль скорой помощи
В Кузбассе выписали из больниц детей-сноубордистов после ДТП на трассе
Здание Государственной Думы РФ
Госдума одобрила смягчение ответственности пограничников за проступок
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, министр экономического развития РФ Максим Решетников и губернатор Новгородской области Андрей Никитин на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Новгородской области
Мишустин призвал лучше информировать бизнес о мерах его поддержки
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО призвал Сирию не атаковать гражданские объекты в Идлибе
Руководитель фракции политической партии КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Зюганов рассказал, кто мог бы быть сенатором пожизненно
Александр Лукашевич
Киев не спешит разрешать кризис в Донбассе, заявил Лукашевич
Медик около автомобилей скорой медицинской помощи
У госпитализированной жительницы Омска не обнаружили коронавирус
Вид Москвы
В Госдуму внесли проект о повышении предельного возраста ректоров
Губернатор области Алексей Дюмин на заседании
Дюмин: власти будут содействовать в расширении оборонных предприятий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
В комитет Госдумы поступили 138 предложений по поправкам к Конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16В Москве нашли брошенного младенца
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США закрыли одну из программ по созданию гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
08:25Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
08:25В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
08:19В столичных парках до конца зимы будут проходить музыкальные вечера
08:18Капитан севшего на мель судна в ЯНАО заплатит штраф
Лента новостейМолния