"Единая Россия" передаст в Госдуму данные о завышении цен в аптеках

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. "Единая Россия" направит в Госдуму данные мониторинга цен на медицинские маски и противовирусные препараты для проработки законопроекта об ограничении роста цен в аптечных сетях, сообщила координатор партпроекта ЕР "Народный контроль", депутат Госдумы Анна Кувычко.
Ранее сопредседатель правозащитного центра "Единой России" Михаил Старшинов направил официальное обращение в ФАС и Минпромторг РФ с просьбой проверить факт отсутствия в аптеках медицинских масок и существенного роста их стоимости. Кувычко сообщала, что ЕР с февраля по апрель 2020 года будет проводить рейды по аптекам и фиксировать цены на маски.
"Партпроект "Единой России" "Народный контроль" предоставит в Государственную Думу данные федерального мониторинга о завышении стоимости на противовирусные препараты и медицинские маски для проработки партийного законопроекта об ограничении роста цен в аптечных сетях, о необходимости внесения которого ранее заявляли единороссы. Также будут предоставлены предложения из регионов по пресечению спекуляций на фоне нагнетания информации об эпидемиях", - сообщается на официальном сайте ЕР со ссылкой на Кувычко.
Координатор партпроекта ЕР напомнила, что в ходе мониторинга рост цен был зафиксирован в 45 субъектах РФ. В среднем он составил от 200 до 400%. А в 38 российских регионах были выявлены факты дефицита средств индивидуальной защиты.
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"Единая Россия" подготовила ряд предложений для оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которые позволят пресечь спекуляции на фоне нагнетания информации об эпидемии. Ранее в партии предложили в кризисный период закрепить приоритетные продажи розничным торговым сетям, которые напрямую работают с населением", - отметила Кувычко.
В ЕР напомнили, что партийный законопроект об ограничении роста цен в аптеках уже поддержан депутатами на заседании Координационного совета фракции по законотворчеству.
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