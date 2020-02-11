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2020-02-11T13:47+0300
https://ria.ru/20200211/1564542442.html
Спасительный полет: как готовят будущих пилотов
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РИА Новости

Спасительный полет: как готовят будущих пилотов

13:47 11.02.2020
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В минувшее воскресенье, 9 февраля, работники гражданской авиации отмечали профессиональный праздник. По такому случаю Московский авиационный центр пригласил в гости молодежную эскадрилью "ЮнАвиа" им. Нестерова из подмосковного города Лыткарино. Сотрудники ГКУ "МАЦ" показали ребятам свой авиапарк и провели учения. Корреспондент РИА Новости съездил на аэродром Остафьево, где располагается база ГКУ "МАЦ", и посмотрел, как готовятся к работе летчики, а также пообщался с будущими пилотами.
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Вертолеты Московского авиационного центра выполняют санитарные полеты, доставляя медиков на место происшествия, и участвуют в тушении пожаров. Ежедневно на дежурство заступают четыре экипажа по экстренной медицинской помощи и два вертолета К-32 для тушения пожаров. Все они способны взлетать и садиться в любом месте.

Вертолет МАЦ отправляется на дежурство
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Вертолеты Московского авиационного центра выполняют санитарные полеты, доставляя медиков на место происшествия, и участвуют в тушении пожаров. Ежедневно на дежурство заступают четыре экипажа по экстренной медицинской помощи и два вертолета К-32 для тушения пожаров. Все они способны взлетать и садиться в любом месте.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

По словам заместителя директора Московского авиацентра по организации летной работы Олега Катальшева, вертолет ВК117С-2 — лучший в мире в своем профиле. Его функционал довольно обширный: поисково-спасательные операции, экстренная эвакуация пострадавших и оказание медицинской помощи прямо на борту. Машина способна долететь в любую точку Москвы за восемь минут.

Экипаж вертолета готовится к вылету
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По словам заместителя директора Московского авиацентра по организации летной работы Олега Катальшева, вертолет ВК117С-2 — лучший в мире в своем профиле. Его функционал довольно обширный: поисково-спасательные операции, экстренная эвакуация пострадавших и оказание медицинской помощи прямо на борту. Машина способна долететь в любую точку Москвы за восемь минут.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Пилоты проходят ежедневную летную подготовку. Ведь летчик должен уметь работать в любых условиях: ночью, в плохую погоду, а также в связке со спасателями. У выпускника летного училища с момента трудоустройства в "МАЦ" может уйти два года на получение и отработку всех навыков.

"Это каждодневный и длительный труд. Например, мы взяли человека — он полгода работает в качестве второго пилота, потом по мере получения опыта начинает сам дежурить, потом тренируется ночью. Проходит почти два года, чтобы он научился выполнять все задачи", — объяснил Катальшев.

Курсант Юнавиа Кирилл Шитов за штурвалом вертолета
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Пилоты проходят ежедневную летную подготовку. Ведь летчик должен уметь работать в любых условиях: ночью, в плохую погоду, а также в связке со спасателями. У выпускника летного училища с момента трудоустройства в "МАЦ" может уйти два года на получение и отработку всех навыков.

"Это каждодневный и длительный труд. Например, мы взяли человека — он полгода работает в качестве второго пилота, потом по мере получения опыта начинает сам дежурить, потом тренируется ночью. Проходит почти два года, чтобы он научился выполнять все задачи", — объяснил Катальшев.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

С работой "МАЦ" ознакомились и будущие пилоты из молодежной эскадрильи "ЮнАвиа", основанной в Доме детского творчества в Лыткарино шесть лет назад. Ее возглавил полковник авиации Алексей Петухов. За основу была взята "Программа подготовке пилотов сверхлегких воздушных судов", которую адаптировали и сократили для школьников.

"Мы знакомим ребят с авиацией. В итоге у них получается 6-8 часов налета вместе с инструктором. По сути, мы занимаемся профориентацией, учим, готовим, а дальше ребята поступают в летные училища. Если у них не получается стать летчиком, то все равно они связывают жизнь с авиацией", — рассказал Петухов .

Спасатели отрабатывают подъем пострадавшего из труднодоступного места на борт ВС
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С работой "МАЦ" ознакомились и будущие пилоты из молодежной эскадрильи "ЮнАвиа", основанной в Доме детского творчества в Лыткарино шесть лет назад. Ее возглавил полковник авиации Алексей Петухов. За основу была взята "Программа подготовке пилотов сверхлегких воздушных судов", которую адаптировали и сократили для школьников.

"Мы знакомим ребят с авиацией. В итоге у них получается 6-8 часов налета вместе с инструктором. По сути, мы занимаемся профориентацией, учим, готовим, а дальше ребята поступают в летные училища. Если у них не получается стать летчиком, то все равно они связывают жизнь с авиацией", — рассказал Петухов .

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Хорошим примером эффективности обучения будущих пилотов можно назвать 17-летнего школьника Кирилла Шитова, который, проживая в Лыткарино, постоянно наблюдал за полетами воздушных судов. В 14 лет ему предложили пойти на курсы в "ЮнАвиа", где занятия проходят по три дня в неделю.

В рамках обучения они приступают к практической части, в частности курсантов сажают на место первого пилота, а инструктор занимает место второго. Все элементы управления дублируются, и инструктор контролирует учащегося. "То есть если я дам ручку не в ту сторону, то он может исправить", — пояснил Кирилл.

Курсант Юнавиа Кирилл Шитов
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Хорошим примером эффективности обучения будущих пилотов можно назвать 17-летнего школьника Кирилла Шитова, который, проживая в Лыткарино, постоянно наблюдал за полетами воздушных судов. В 14 лет ему предложили пойти на курсы в "ЮнАвиа", где занятия проходят по три дня в неделю.

В рамках обучения они приступают к практической части, в частности курсантов сажают на место первого пилота, а инструктор занимает место второго. Все элементы управления дублируются, и инструктор контролирует учащегося. "То есть если я дам ручку не в ту сторону, то он может исправить", — пояснил Кирилл.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Виталий Белоусов

В этом году молодой человек будет поступать в институт. На примете у него Ульяновское летное училище гражданской авиации и Краснодарское высшее военное авиационное училище. Он склоняется к первому варианту, потому что в будущем хочет стать пилотом пассажирского "Боинга".

Кирилл уверен, что диплом "ЮнАвиа" поможет ему в этом. "В прошлом году мой знакомый после окончания курсов поступал в Ульяновское летное училище. Он набрал столько же баллов, сколько остальные, но из всех выбрали только его из-за наличия такого диплома", — рассказал школьник.

Сотрудник МАЦ рассказывает курсантам Юнивиа о работе центра
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В этом году молодой человек будет поступать в институт. На примете у него Ульяновское летное училище гражданской авиации и Краснодарское высшее военное авиационное училище. Он склоняется к первому варианту, потому что в будущем хочет стать пилотом пассажирского "Боинга".

Кирилл уверен, что диплом "ЮнАвиа" поможет ему в этом. "В прошлом году мой знакомый после окончания курсов поступал в Ульяновское летное училище. Он набрал столько же баллов, сколько остальные, но из всех выбрали только его из-за наличия такого диплома", — рассказал школьник.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосковский авиационный центрМоскваЛыткариноФото
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