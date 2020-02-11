Спасительный полет: как готовят будущих пилотов

Пилоты проходят ежедневную летную подготовку. Ведь летчик должен уметь работать в любых условиях: ночью, в плохую погоду, а также в связке со спасателями. У выпускника летного училища с момента трудоустройства в "МАЦ" может уйти два года на получение и отработку всех навыков.

"Это каждодневный и длительный труд. Например, мы взяли человека — он полгода работает в качестве второго пилота, потом по мере получения опыта начинает сам дежурить, потом тренируется ночью. Проходит почти два года, чтобы он научился выполнять все задачи", — объяснил Катальшев.