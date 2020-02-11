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Госдума одобрила смягчение ответственности пограничников за проступок
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РИА Новости

Госдума одобрила смягчение ответственности пограничников за проступок

13:37 11.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении закон о смягчении ответственности для пограничников за проступок без последствий.
Изменения вносятся в статьи 340 и 341 Уголовного кодекса РФ. Авторами инициативы стали депутаты фракции "Единая Россия" Василий Пискарев, Павел Крашенинников, Эрнест Валеев и Александр Хинштейн.
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Законопроектом предлагается разграничить уголовную и дисциплинарную ответственность пограничников за проступок, который не привел к тяжким последствиям. Авторы предложили разграничить уголовную и дисциплинарную ответственность пограничников и привести данные статьи УК РФ в соответствие с конституционным принципом равенства всех перед законом и судом, а также правовой позицией Конституционного Суда РФ о недопустимости произвольного применения закона.
"В соответствии с нашими поправками из статьи 341 УК РФ исключается положение об уголовной ответственности пограничников, действие или бездействие которых могло бы повлечь причинение вреда интересам безопасности государства, но каких-либо общественно опасных последствий не наступило. При этом за командирами сохранится право привлекать таких нарушителей к дисциплинарной ответственности", - пояснил журналистам глава профильного комитета по безопасности и противодействия коррупции Василий Пискарев.
Кроме того, добавил депутат, поскольку в настоящее время призыв на военную службу в пограничные органы не осуществляется, законопроект предусматривает исключение из статьи 341 УК России наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части.
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