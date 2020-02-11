Полиция проверит сообщение о "выгуливании" девушки в Нижнем Новгороде

"Полиция проводит проверку по факту появившихся в интернете и в СМИ сообщений об этой "акции" блогера. Заявлений от жителей города по поводу случившегося не поступало", - отметили в пресс-службе.

Как пояснили корреспонденту агентства в правоохранительных органах, в действиях блогера "может усматриваться административное правонарушение – мелкое хулиганство". Однако, по словам собеседника агентства, для того чтобы привлечь блогера к ответственности за оскорбление общественной нравственности и неуважение к обществу, должны быть соответствующие заявления от граждан, "а их нет".

Молодцов хорошо известен в Нижнем Новгороде своими скандальными "перформансами", с помощью которых он "зарабатывает" себе популярность - так, блогер снимал видео, на которых он якобы прыгает с моста или ложится под поезд метро. Кроме того, в августе 2019 года Молодцов "прокатился" по улицам города на сделанном из картона "Гелендвагене", а в октябре приставал к прохожим, переодевшись в форму сотрудника полиции.