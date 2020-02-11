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Соликамская детская больница заменит грязные подушки после жалоб
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РИА Новости

Соликамская детская больница заменит грязные подушки после жалоб

13:33 11.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
УФА, 11 фев – РИА Новости. Новые одеяла и подушки в детской больнице пермского Соликамска были закуплены еще в 2019 году и будут заменены в палатах после процедуры маркировки, прокомментировал РИА Новости главный врач медучреждения Николай Левко жалобу отца одного из пациентов на грязные подушки.
Ранее многодетный житель Соликамска Антон Козлов опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" фотографии грязных подушек в детской городской больнице. Он отметил, что принес в больницу новую подушку и купил хорошие градусники. "Это мой вклад, и пусть будет стыдно чиновникам минздрава, что простой работяга выполняет их работу", - написал мужчина.
"В декабре 2019 года закупили одеяла и подушки, сейчас они на маркировке, начинаем заменять постельное белье, которое уже вышло из строя. В 2020 году планируем закупить 109 гипоаллергенных и 109 шерстяных одеял, а также заменим все матрасы. Всего в больнице 105 коек", - пояснил ситуацию Левко.
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УфаСоликамскОбщество
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