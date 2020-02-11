Соликамская детская больница заменит грязные подушки после жалоб

"В декабре 2019 года закупили одеяла и подушки, сейчас они на маркировке, начинаем заменять постельное белье, которое уже вышло из строя. В 2020 году планируем закупить 109 гипоаллергенных и 109 шерстяных одеял, а также заменим все матрасы. Всего в больнице 105 коек", - пояснил ситуацию Левко.