Мишустин сообщил, что начинает поездки по регионам

"Мы начинаем поездки по регионам, Новгородская область - это первая наша поездка. Мы хотим, конечно, посмотреть в реальности как обстоят дела, встретиться с людьми, услышать их мнение, и вместе с руководителями регионов, представителями общественности мы должны определить те точки, где необходимо работу нашу усилить с учетом тех задач, которые перед нами поставил президент в послании с учетом национальных проектов и майских указов", - сказал премьер в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Новгородской области.