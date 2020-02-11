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Мишустин сообщил, что начинает поездки по регионам
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РИА Новости

Мишустин сообщил, что начинает поездки по регионам

13:32 11.02.2020 (обновлено: 14:48 11.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Новгородской области. 11 февраля 2020
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Новгородской области. 11 февраля 2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Новгородской области. 11 февраля 2020
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что начинает серию поездок по регионам, чтобы посмотреть как обстоят дела в реальности и найти сферы, в которых необходимо усилить работу.
"Мы начинаем поездки по регионам, Новгородская область - это первая наша поездка. Мы хотим, конечно, посмотреть в реальности как обстоят дела, встретиться с людьми, услышать их мнение, и вместе с руководителями регионов, представителями общественности мы должны определить те точки, где необходимо работу нашу усилить с учетом тех задач, которые перед нами поставил президент в послании с учетом национальных проектов и майских указов", - сказал премьер в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Новгородской области.
Во вторник Мишустин находится в Великом Новгороде с визитом, в ходе которого запланированы два совещания и посещение ряда объектов.
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