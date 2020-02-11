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ВЦИОМ: 43 процента россиян считают, что Путин избегает конфликта с США
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РИА Новости

ВЦИОМ: 43 процента россиян считают, что Путин избегает конфликта с США

13:32 11.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. По мнению 43% россиян, президент России Владимир Путин старается избегать конфликтов с США, но и на сближение не идет, в то же время 41% уверены, что он стремится наладить отношения между странами, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, 4% опрошенных уверены, что президент РФ ничего не делает касательно политики в отношении США, 3% - что обостряет противоречия между странами, а 9% затруднились дать ответ.
Отмечается, что более трети россиян (37%) считают, что Трамп обостряет противоречия между Россией и США, 33% полагают, что он старается избегать конфликтов, но не идти на сближение, 12% - что ничего не делает, 8% - стремится наладить отношения между странами, а 10% затруднились ответить.
Как указано в опросе, чувства, которые прежде всего вызывает у россиян Трамп, - безразличие (43%), недоверие (25%), антипатия (12%), скепсис (12%), разочарование (10%).
Президент РФ Владимир Путин
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Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 8 октября 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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ВЦИОМВладимир ПутинСШАОбщество
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