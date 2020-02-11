ВЦИОМ: 43 процента россиян считают, что Путин избегает конфликта с США

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. По мнению 43% россиян, президент России По мнению 43% россиян, президент России Владимир Путин старается избегать конфликтов с США , но и на сближение не идет, в то же время 41% уверены, что он стремится наладить отношения между странами, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ

По данным исследования, 4% опрошенных уверены, что президент РФ ничего не делает касательно политики в отношении США, 3% - что обостряет противоречия между странами, а 9% затруднились дать ответ.

Отмечается, что более трети россиян (37%) считают, что Трамп обостряет противоречия между Россией и США, 33% полагают, что он старается избегать конфликтов, но не идти на сближение, 12% - что ничего не делает, 8% - стремится наладить отношения между странами, а 10% затруднились ответить.

Как указано в опросе, чувства, которые прежде всего вызывает у россиян Трамп, - безразличие (43%), недоверие (25%), антипатия (12%), скепсис (12%), разочарование (10%).