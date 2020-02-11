Песков прокомментировал сообщения о дате голосования по Конституции

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Решений о сроках проведения голосования россиян по поправкам в Конституцию не принималось, четкого дедлайна по их рассмотрению нет, есть разные точки зрения, в том числе предложение о голосовании 22 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Существуют разные точки зрения. Есть и такая точка зрения, она вынесена на обсуждение в том числе рабочей группы. Но каких-либо решений на этот счет не принималось, поэтому говорить о каких-то принятых решениях сейчас невозможно", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию РБК о том, что голосование по поправкам в конституцию могут провести в будний день 22 апреля, который специально для этого будет объявлен выходным.
Отвечая на вопрос о том, есть ли понимание насчет общих сроков проведения голосования - будет ли это середина или конец апреля - представитель Кремля подчеркнул: "Нет, никаких дат нет, и они не объявлялись, как вы знаете".