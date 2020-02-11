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Песков прокомментировал сообщения о дате голосования по Конституции
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РИА Новости

Песков прокомментировал сообщения о дате голосования по Конституции

13:30 11.02.2020 (обновлено: 14:08 11.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Решений о сроках проведения голосования россиян по поправкам в Конституцию не принималось, четкого дедлайна по их рассмотрению нет, есть разные точки зрения, в том числе предложение о голосовании 22 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Существуют разные точки зрения. Есть и такая точка зрения, она вынесена на обсуждение в том числе рабочей группы. Но каких-либо решений на этот счет не принималось, поэтому говорить о каких-то принятых решениях сейчас невозможно", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию РБК о том, что голосование по поправкам в конституцию могут провести в будний день 22 апреля, который специально для этого будет объявлен выходным.
Конституция Российской Федерации
9 февраля, 22:44
Опрос: 64% россиян готовы участвовать в голосовании по Конституции
Отвечая на вопрос о том, есть ли понимание насчет общих сроков проведения голосования - будет ли это середина или конец апреля - представитель Кремля подчеркнул: "Нет, никаких дат нет, и они не объявлялись, как вы знаете".
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Обсудить 32
Конституция РФДмитрий ПесковРоссияПолитика
Популярные комментарии
Прочитал предлагаемые поправки. Оказалось что там только о усилении прав президента и правительства. Народ вообще пытаются лишить любой возможности защиты от судебного произвола! ПРОТИВ поправок в Конституцию!
11 февраля, 15:23
Куренин куренин
118002112
Я бы назначил на 1 апреля)))))
11 февраля, 14:41
Д Денис Хорошев
852203011
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