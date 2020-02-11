Песков прокомментировал сообщения о дате голосования по Конституции

"Существуют разные точки зрения. Есть и такая точка зрения, она вынесена на обсуждение в том числе рабочей группы. Но каких-либо решений на этот счет не принималось, поэтому говорить о каких-то принятых решениях сейчас невозможно", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию РБК о том, что голосование по поправкам в конституцию могут провести в будний день 22 апреля, который специально для этого будет объявлен выходным.