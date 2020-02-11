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Мишустин оценил систему детских технопарков "Кванториум"
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РИА Новости

Мишустин оценил систему детских технопарков "Кванториум"

13:29 11.02.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения детского технопарка "Новгородский Кванториум" в Великом Новгороде
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения детского технопарка Новгородский Кванториум в Великом Новгороде
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения детского технопарка "Новгородский Кванториум" в Великом Новгороде
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Система создаваемых в России детских технопарков "Кванториум" должна быть интегрирована в школьные образовательные программы, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.
"Очень важно, чтобы мы интегрировали этот проект "Кванториум" в образовательные программы школ, чтобы это было естественным элементом образования детей", - сказал он в ходе посещения новгородского кванториума.
Глава правительства отметил, что в настоящее время в стране действуют уже 111 кванториумов в 74 регионах, в которых учатся около 600 тысяч детей. К 2024 таких учебных заведений должно быть уже около 254, и их будут посещать примерно 2 миллиона детей.
В ходе осмотра Новгородского кванториума Мишустин осмотрел лабораторию "Энерджиквантум", где ребята изучают радиоэлектронику и основы электрических сетей, исследуют возможности альтернативной энергетики, микрогенерации и так далее. Здесь премьеру был представлен проект "Умный пешеходный переход", суть которого заключается в том, что при появлении человека на "зебре" будут загораться светодиодные огни, сигнализирующие водителям даже в условиях плохой видимости о наличии впереди пешехода.
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Мишустину также показали проект воспитанников кванториума Путешествие по Новгородской "Точке кипения", благодаря этому приложению можно не выходя из дома зайти в каждый зал этого пространства и взаимодействовать со всеми его объектами.
"Здорово, что вы сами объекты делаете, молодцы, ребята", - похвалил их премьер.
Также Мишустину продемонстрировали проект "Система распознавания лиц", способный в видеопотоке на базе нейтронной сети распознавать и идентифицировать людей по их лицам.
Автором проекта стал десятилетний Святослав Карелин, который рассказал главе правительства о своей разработке и о том, что программированием увлекается с 9 лет и намерен развивать этот проект и совершенствовать.
"У тебя большая база данных?", - поинтересовался Мишустин у мальчика.
Тот рассказал, что пока в памяти его сети хранятся изображения его самого, Мишустина и губернатора Новгородской области Никитина.
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"Святослав, здорово. Здорово, что ты умеешь программировать в таком возрасте, что ты так здорово разбираешься в современных технологиях - это потрясающе... Я тебе желаю удачи и успеха. И вноси в базу данных ребят из "Кванториума". Меньше начальников, больше своих друзей", - пошутил Мишустин, похвалив школьника за то, что он сам программировал свою систему.
Еще один проект, о котором рассказали премьеру, был посвящён родникам Новгородской области и анализу качества воды. Выслушав ребят, Мишустин попросил вице премьера Дмитрия Чернышенко сканировать, qr код проекта. А юные авторы проекта "Генетический конструктор" подарили Мишустину на память о посещении им Новгородской земли копию берестяной грамоты, написанной мальчиком Онфимом в 13 веке.
"Спасибо огромное за подарок" - ответил Мишустин.
Премьеру также рассказали о планах региона в 2022 году поучаствовать в проведении европейского чемпионата рабочих профессий Euroskills, и показали соответствующую презентацию.
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Также Мишустину продемонстрировали макет нового кампуса Новгородского государственного университета и рассказали о планах инновационно-научного развития области.
Кванториум был создан распоряжением правительства Новгородской области в июне 2017 года. Торжественное открытие состоялось в октябре 2018 года.
На сегодняшний день в Кванториуме ежегодно обучается более 800 человек на бюджетных местах, в нем работает более 20 высококвалифицированных специалистов-наставников, имеется высокотехнологичное оборудование.
Стационарные и мобильные детские технопарки-кваиториумы создаются в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка", который входит в национальный проект "Образование".
Отличительной особенностью обучения в кванториумах является не только обучение детей инженерному образованию и проектной деятельности, но и решение реальных производственных задач в сопровождении опытных наставников, в том числе представителей научной школы, промышленности и бизнеса.
Занятия в детских технопарках "Кванториум" бесплатны для всех обучающихся и доступны не только жителям городов, в которых расположены технопарки, но и учащимся из сельской местности, детям из детских домов и другим.
Федеральная субсидия составляет 50% от общего объема финансирования капитальных расходов на создание детских технопарков "Кванториум", средства регионального бюджета - 30%, предприятия реальных секторов экономики софинансируют минимум 20% затрат.
Технопарк Кванториум
19 декабря 2019, 08:21
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Дмитрий ЧернышенкоКванториумМихаил МишустинНовгородский государственный университетВеликий НовгородРоссияТехнологииОбщество
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