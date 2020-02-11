Мишустин оценил систему детских технопарков "Кванториум"

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения детского технопарка "Новгородский Кванториум" в Великом Новгороде

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения детского технопарка "Новгородский Кванториум" в Великом Новгороде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Система создаваемых в России детских технопарков Система создаваемых в России детских технопарков "Кванториум" должна быть интегрирована в школьные образовательные программы, заявил премьер РФ Михаил Мишустин

"Очень важно, чтобы мы интегрировали этот проект "Кванториум" в образовательные программы школ, чтобы это было естественным элементом образования детей", - сказал он в ходе посещения новгородского кванториума.

Глава правительства отметил, что в настоящее время в стране действуют уже 111 кванториумов в 74 регионах, в которых учатся около 600 тысяч детей. К 2024 таких учебных заведений должно быть уже около 254, и их будут посещать примерно 2 миллиона детей.

В ходе осмотра Новгородского кванториума Мишустин осмотрел лабораторию "Энерджиквантум", где ребята изучают радиоэлектронику и основы электрических сетей, исследуют возможности альтернативной энергетики, микрогенерации и так далее. Здесь премьеру был представлен проект "Умный пешеходный переход", суть которого заключается в том, что при появлении человека на "зебре" будут загораться светодиодные огни, сигнализирующие водителям даже в условиях плохой видимости о наличии впереди пешехода.

Мишустину также показали проект воспитанников кванториума Путешествие по Новгородской "Точке кипения", благодаря этому приложению можно не выходя из дома зайти в каждый зал этого пространства и взаимодействовать со всеми его объектами.

"Здорово, что вы сами объекты делаете, молодцы, ребята", - похвалил их премьер.

Также Мишустину продемонстрировали проект "Система распознавания лиц", способный в видеопотоке на базе нейтронной сети распознавать и идентифицировать людей по их лицам.

Автором проекта стал десятилетний Святослав Карелин, который рассказал главе правительства о своей разработке и о том, что программированием увлекается с 9 лет и намерен развивать этот проект и совершенствовать.

"У тебя большая база данных?", - поинтересовался Мишустин у мальчика.

Тот рассказал, что пока в памяти его сети хранятся изображения его самого, Мишустина и губернатора Новгородской области Никитина.

"Святослав, здорово. Здорово, что ты умеешь программировать в таком возрасте, что ты так здорово разбираешься в современных технологиях - это потрясающе... Я тебе желаю удачи и успеха. И вноси в базу данных ребят из "Кванториума". Меньше начальников, больше своих друзей", - пошутил Мишустин, похвалив школьника за то, что он сам программировал свою систему.

Еще один проект, о котором рассказали премьеру, был посвящён родникам Новгородской области и анализу качества воды. Выслушав ребят, Мишустин попросил вице премьера Дмитрия Чернышенко сканировать, qr код проекта. А юные авторы проекта "Генетический конструктор" подарили Мишустину на память о посещении им Новгородской земли копию берестяной грамоты, написанной мальчиком Онфимом в 13 веке.

"Спасибо огромное за подарок" - ответил Мишустин.

Премьеру также рассказали о планах региона в 2022 году поучаствовать в проведении европейского чемпионата рабочих профессий Euroskills, и показали соответствующую презентацию.

Также Мишустину продемонстрировали макет нового кампуса Новгородского государственного университета и рассказали о планах инновационно-научного развития области.

Кванториум был создан распоряжением правительства Новгородской области в июне 2017 года. Торжественное открытие состоялось в октябре 2018 года.

На сегодняшний день в Кванториуме ежегодно обучается более 800 человек на бюджетных местах, в нем работает более 20 высококвалифицированных специалистов-наставников, имеется высокотехнологичное оборудование.

Стационарные и мобильные детские технопарки-кваиториумы создаются в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка", который входит в национальный проект "Образование".

Отличительной особенностью обучения в кванториумах является не только обучение детей инженерному образованию и проектной деятельности, но и решение реальных производственных задач в сопровождении опытных наставников, в том числе представителей научной школы, промышленности и бизнеса.

Занятия в детских технопарках "Кванториум" бесплатны для всех обучающихся и доступны не только жителям городов, в которых расположены технопарки, но и учащимся из сельской местности, детям из детских домов и другим.