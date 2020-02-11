Песков ответил на вопрос о компенсации за доступ к значимым сайтам

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Правительство займется проработкой финансовых запросов операторов по компенсации затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переадресовав вопрос по данной теме в кабмин.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) 7 февраля сообщила, что комиссия РСПП по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
"Мы видели информацию об этом, но в данном случае будет с темой с этой разбираться правительство, поэтому я рекомендую туда обратиться. То есть уже такая конкретная проработка, конкретное изучение вот этих вот финансовых запросов будет производиться в правительстве", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, готов ли бюджет компенсировать затраты бизнеса.