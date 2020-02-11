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Песков ответил на вопрос о компенсации за доступ к значимым сайтам
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РИА Новости

Песков ответил на вопрос о компенсации за доступ к значимым сайтам

13:24 11.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Правительство займется проработкой финансовых запросов операторов по компенсации затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переадресовав вопрос по данной теме в кабмин.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) 7 февраля сообщила, что комиссия РСПП по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
"Мы видели информацию об этом, но в данном случае будет с темой с этой разбираться правительство, поэтому я рекомендую туда обратиться. То есть уже такая конкретная проработка, конкретное изучение вот этих вот финансовых запросов будет производиться в правительстве", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, готов ли бюджет компенсировать затраты бизнеса.
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Минкомсвязь определит перечень интернет-ресурсов с бесплатным доступом
64502526
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Российский союз промышленников и предпринимателейДмитрий ПесковРоссияОбщество
Популярные комментарии
То есть как за счет народа - то ладно, а как за счет "бизнеса" - то компенсации??
11 февраля, 14:18
АФАнтон Ф
3310000
Минкомсвязь, разжиревши, уже не знает как поизголяться?
11 февраля, 14:35
OYOlga Yael
910001
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