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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-11T13:23+0300
https://ria.ru/20200211/1564541184.html
В Китае запущена блокчейн-платформа для отслеживания пожертвований
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РИА Новости

В Китае запущена блокчейн-платформа для отслеживания пожертвований

13:23 11.02.2020
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CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
МОСКВА, 11 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Несколько китайских предприятий 10 февраля запустили основанную на технологии блокчейн платформу для отслеживания пожертвований, разработанную корпорацией "Сюнъань" и Hyperchain.
Она дает доступ ко всем звеньям процесса передачи пожертвований, начиная с поиска, согласования и доставки пожертвований и кончая отслеживанием перевозок и окончательным подтверждением.
Платформа использует многоплановую систему информационной открытости, предавая гласности заказы на перевозку, свидетельства о пожертвованиях и другую информацию.
"Как только информация об определенных пожертвованиях обнародована, ее нельзя изменить или удалить, что в значительной степени увеличивает издержки, связанные с контрафактной деятельностью", - заявил технический директор платформы Се Ицзюнь.
10 февраля на платформу были загружены данные, связанные с информацией о более чем 500 наименованиях пожертвований.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайВ мире
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