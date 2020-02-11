В Кремле считают недопустимыми вылазки боевиков из Идлиба

"Мы собственно не скрывали своей обеспокоенности в связи с тем, что, к сожалению, на протяжении длительного времени вот эти вот террористические группировки достаточно вольготно себя чувствуют в Идлибе, в Идлибской зоне, и главное, что не просто вольготно себя чувствуют, но еще и организовывают нападения и агрессивные действия в отношении и сирийцев, и наших объектов", - подчеркнул он.