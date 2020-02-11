МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В Кремле считают недопустимыми вылазки боевиков из Идлиба, надо пресекать любую террористическую активность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В настоящий момент наиболее важным мы считаем выполнение все-таки сочинских договоренностей. Это было и остается очень важным. Ну и, конечно, пресечение любой террористической активности, которая направлена против вооруженных сил Сирии и против российских военных объектов. Мы считаем подобные вылазки из Идлиба недопустимыми", - сказал Песков журналистам.
По его словам, эта ситуация всерьез беспокоит Кремль.
"Мы собственно не скрывали своей обеспокоенности в связи с тем, что, к сожалению, на протяжении длительного времени вот эти вот террористические группировки достаточно вольготно себя чувствуют в Идлибе, в Идлибской зоне, и главное, что не просто вольготно себя чувствуют, но еще и организовывают нападения и агрессивные действия в отношении и сирийцев, и наших объектов", - подчеркнул он.
Отвечая на вопрос, лежит ли ответственность за это на турецкой стороне, Песков напомнил, что это зафиксировано в тексте.
"Здесь мы не даем никаких оценок, мы констатируем текст подписанного документа. Здесь нет места для каких-то оценок, здесь нет допусков для трактовок", - сказал он.
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