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2020-02-11T13:49+0300
https://ria.ru/20200211/1564540659.html
МВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра
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РИА Новости

МВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра

13:17 11.02.2020 (обновлено: 13:49 11.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПункт технического осмотра автомобилей
Пункт технического осмотра автомобилей
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. МВД предлагает с июня фиксировать прохождение техосмотра не только на фото, но и на видео. Соответствующий проект изменений в постановление о порядке проведения техосмотров опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
В ведомстве отмечают, что предложение направлено на совершенствование процедуры техосмотра. Целью называется "исключение случаев фальсификации проведения технического осмотра и обеспечение качественной проверки технического состояния автомобилей". Как считают в МВД, это позволит снизить процент аварий.
Закон об обязательной фотофиксации техосмотра вступит в силу с 8 июня. Полномочия по контролю за его проведением возложены на МВД.
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Популярные комментарии
Похоже у кого-то детишки подросли, пора к делу пристраивать.
11 февраля, 13:28
Леонид
3261020
МВД НИЧЕГО во благо народа бесплатно не сделали. Пусть кто-нибудь зачитает им статистику аварий, причиной которым послужило состояние транспортного средства. Вот про таксистов, газелистов и вообще тех, кто осуществляет коммерческие перевозки - согласен! Их нужно с микроскопом проверять, поскольку желание обогатиться, перевешивает правила безопасности. А частные авто оставьте в покое- никто из здравомыслящих людей не будет рисковать жизнями своих близких. А если человек болен на голову - то права ему не выдавать. Иначе, все такие предложения по ужесточению можно рассматривать как призыв к коррупции и жажду наживы самого МВД!
11 февраля, 15:52
Дмитрий
2500000
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