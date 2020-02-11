МВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра

В ведомстве отмечают, что предложение направлено на совершенствование процедуры техосмотра. Целью называется "исключение случаев фальсификации проведения технического осмотра и обеспечение качественной проверки технического состояния автомобилей". Как считают в МВД, это позволит снизить процент аварий.