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Госдума приняла закон об особенностях вольерной охоты
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РИА Новости

Госдума приняла закон об особенностях вольерной охоты

13:16 11.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Госдума приняла закон, определяющий условия любительской и спортивной охоты на животных, находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.
Документ предусматривает осуществление такой вольерной охоты на основании путевки, выдаваемой охотнику и подтверждающей заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства. Минприроды России будет вправе устанавливать требования к земельным и лесным участкам, предназначенным для вольерной охоты, а также при необходимости вводить на нее ограничения.
Граждан будут допускать на участки с вольерами только с разрешения владельца охотничьих угодий. Это делается в целях безопасности, т.к. животные могут представлять опасность для людей, пояснял ранее один из авторов закона, глава думского комитета по природным ресурсам Николай Николаев.
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Согласно принятому закону, оказание услуг и иная деятельность в сфере охотничьего хозяйства в целях вольерной охоты осуществляются юрлицами и индивидуальными предпринимателями, официально зарегистрированными, заключившими охотхозяйственное соглашение и получившими разрешение уполномоченного органа. Предназначенные для вольерной охоты животные должны находиться в их собственности. У лиц, которые не соответствуют предъявляемым требованиям, разрешения могут быть отозваны.
Принятие закона повысит экономическую привлекательность ведения охотничьего хозяйства, пояснял ранее РИА Новости соавтор документа, член комитета по бюджету и налогам Владислав Резник. Он напомнил, что полувольные охотничьи хозяйства на основании соответствующих разрешений Минприроды действуют в РФ уже более десяти лет. В 2018 году в России 183 охотпользователя осуществляли такую деятельность на 236 объектах общей площадью более 270 тысяч гектаров. Там, по словам депутата, содержалось и разводилось несколько десятков тысяч "охотничьих животных".
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Николай Николаев (депутат)Госдума РФРИА НовостиВладислав РезникМоскваРоссияОбщество
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