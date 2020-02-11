Госдума приняла закон об особенностях вольерной охоты

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Госдума приняла закон, определяющий условия любительской и спортивной охоты на животных, находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

Документ предусматривает осуществление такой вольерной охоты на основании путевки, выдаваемой охотнику и подтверждающей заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства. Минприроды России будет вправе устанавливать требования к земельным и лесным участкам, предназначенным для вольерной охоты, а также при необходимости вводить на нее ограничения.

Граждан будут допускать на участки с вольерами только с разрешения владельца охотничьих угодий. Это делается в целях безопасности, т.к. животные могут представлять опасность для людей, пояснял ранее один из авторов закона, глава думского комитета по природным ресурсам Николай Николаев.

Согласно принятому закону, оказание услуг и иная деятельность в сфере охотничьего хозяйства в целях вольерной охоты осуществляются юрлицами и индивидуальными предпринимателями, официально зарегистрированными, заключившими охотхозяйственное соглашение и получившими разрешение уполномоченного органа. Предназначенные для вольерной охоты животные должны находиться в их собственности. У лиц, которые не соответствуют предъявляемым требованиям, разрешения могут быть отозваны.