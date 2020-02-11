На месте взрыва в Кабуле нашли заминированный автомобиль

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Афганские силы безопасности обнаружили заминированный автомобиль на месте взрыва около Университета национальной обороны имени маршала Фахима в Афганские силы безопасности обнаружили заминированный автомобиль на месте взрыва около Университета национальной обороны имени маршала Фахима в Кабуле , сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя МВД Афганистана Нусрата Рахими.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел у главного входа Университета национальной обороны имени маршала Фахима. Официальный представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими заявил, что взрыв устроил террорист-смертник. Сообщалось, что в результате взрыва пять человек погибли, еще 11 пострадали.

Согласно заявлению Рахими, на месте взрыва был обнаружен заминированный автомобиль. Кроме того, он сообщил, что число погибших выросло до шести человек, среди них четверо военных и двое мирных жителей. Также Рахими добавил, что в результате взрыва 13 человек получили ранения, восемь из них являются мирными жителями.

Ни одна группировка пока не взяла ответственность за взрыв.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.