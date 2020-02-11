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Глава Верховного суда описал типичного преступника
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РИА Новости

Глава Верховного суда описал типичного преступника

13:14 11.02.2020
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© Fotolia / Tomasz ZajdaВооруженное нападение на автомобиль
Вооруженное нападение на автомобиль
© Fotolia / Tomasz Zajda
Вооруженное нападение на автомобиль. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Значительная часть преступлений в России имеет социальную природу: отсутствие работы, уже имеющиеся судимости, пристрастие к спиртному, заявил во вторник глава ВС РФ Вячеслав Лебедев.
"Шестьдесят процентов лиц, осужденных за преступления против личности и собственности - трудоспособные без постоянного источника дохода, половина - ранее судимые", - отметил он на совещании с судьями субъектов России.
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По словам Лебедева, четверть преступлений против собственности и 40% против личности преступники совершают в пьяном виде.
В этой связи глава ВС РФ призвал обратить внимание на "повышение социализации россиян", в том числе людей с судимостью.
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