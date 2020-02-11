Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Кулика

Проектом постановления предлагается считать досрочно прекращенными полномочия депутата Кулика с 11 февраля на основании его письменного заявления.

Ранее руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов сообщил, что бывший вице-премьер Алексей Гордеев переходит на должность заместителя председателя Госдумы, свои депутатские полномочия сложит Геннадий Кулик. По словам первого зампреда фракции Николая Панкова, Кулик после сложения депутатских полномочий перейдет на должность советника председателя Госдумы Вячеслава Володина, это может усилить позиции аграриев.