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Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Кулика
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РИА Новости

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Кулика

13:11 11.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат фракции "Единая Россия", член комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Геннадий Кулик
Депутат фракции Единая Россия, член комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Геннадий Кулик
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Геннадия Кулика.
Проектом постановления предлагается считать досрочно прекращенными полномочия депутата Кулика с 11 февраля на основании его письменного заявления.
Ранее руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов сообщил, что бывший вице-премьер Алексей Гордеев переходит на должность заместителя председателя Госдумы, свои депутатские полномочия сложит Геннадий Кулик. По словам первого зампреда фракции Николая Панкова, Кулик после сложения депутатских полномочий перейдет на должность советника председателя Госдумы Вячеслава Володина, это может усилить позиции аграриев.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
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Геннадий КуликГосдума РФЕдиная РоссияАлексей ГордеевСергей НеверовРоссияПолитика
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