S7 и "Домодедово" первыми в России начали сортировать мусор с рейсов

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российская авиакомпания Российская авиакомпания S7 Airlines и московский аэропорт "Домодедово" первыми в РФ начали сортировать мусор с самолетов, аэропорт планирует в ближайшее время начать сортировать мусор, накопившийся в ходе обслуживания рейсов всех летающих в него авиакомпаний, сообщили в пресс-службе перевозчика.

"S7 Airlines совместно с московским аэропортом "Домодедово" первыми в России начали сортировку непищевых отходов, которые накапливаются от комплектов бортового питания во время обслуживания рейсов. Технология впервые была применена сегодня на рейсе S7 3042 Братск – Москва", - говорится в сообщении.

Теперь снек-боксы с каждого рейса S7 Airlines, прилетающего в "Домодедово", проходят сортировку, после чего прессуются и отправляются на переработку. В сутки с рейсов S7 Airlines собирается около 20 тысяч снек-боксов, что соответствует примерно 1,5 тоннам отходов. Таким образом, ежемесячно S7 Airlines и аэропорт "Домодедово" будут направлять на переработку порядка 45 тонн отходов, рассказали в компании.

Там пояснили, что на фабрике бортового питания аэропорта "Домодедово" установлен специальный сепаратор, который позволяет рассортировать мусор по его типу: касалетки, пластиковые приборы и сами снек-боксы попадают в отдельные контейнеры. Дополнительно сотрудники фабрики используют контейнеры для ручной сортировки, куда попадают касалетки после удаления из них остатков пищи. Прессы существенно уменьшают объем собранного мусора: например, картонные снек-боксы – в 10 раз.