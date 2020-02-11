Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T13:11+0300
https://ria.ru/20200211/1564540181.html
S7 и "Домодедово" первыми в России начали сортировать мусор с рейсов
https://cdn22.img.ria.ru/images/156199/59/1561995943_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_802d83768822fd1be13bbeda4d98a801.jpg
РИА Новости

S7 и "Домодедово" первыми в России начали сортировать мусор с рейсов

13:11 11.02.2020
220
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПассажиры у терминала аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова
Пассажиры у терминала аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Пассажиры у терминала аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 Airlines и московский аэропорт "Домодедово" первыми в РФ начали сортировать мусор с самолетов, аэропорт планирует в ближайшее время начать сортировать мусор, накопившийся в ходе обслуживания рейсов всех летающих в него авиакомпаний, сообщили в пресс-службе перевозчика.
"S7 Airlines совместно с московским аэропортом "Домодедово" первыми в России начали сортировку непищевых отходов, которые накапливаются от комплектов бортового питания во время обслуживания рейсов. Технология впервые была применена сегодня на рейсе S7 3042 Братск – Москва", - говорится в сообщении.
Контейнер для раздельного сбора пластиковых бутылок
23 января, 22:31
Власти Москвы не планируют вводить штрафы за отказ сортировать мусор
Теперь снек-боксы с каждого рейса S7 Airlines, прилетающего в "Домодедово", проходят сортировку, после чего прессуются и отправляются на переработку. В сутки с рейсов S7 Airlines собирается около 20 тысяч снек-боксов, что соответствует примерно 1,5 тоннам отходов. Таким образом, ежемесячно S7 Airlines и аэропорт "Домодедово" будут направлять на переработку порядка 45 тонн отходов, рассказали в компании.
Там пояснили, что на фабрике бортового питания аэропорта "Домодедово" установлен специальный сепаратор, который позволяет рассортировать мусор по его типу: касалетки, пластиковые приборы и сами снек-боксы попадают в отдельные контейнеры. Дополнительно сотрудники фабрики используют контейнеры для ручной сортировки, куда попадают касалетки после удаления из них остатков пищи. Прессы существенно уменьшают объем собранного мусора: например, картонные снек-боксы – в 10 раз.
"Совместный проект с S7 Airlines закладывает фундамент для широкомасштабного внедрения современных подходов к устойчивому развитию, основанному на философии осознанного и бережного использования природных ресурсов. В ближайшее время сортировка мусора будет проводиться на рейсах всех авиакомпаний, которые выполняют полеты в наш аэропорт", – привели в пресс-службе слова директора "Домодедово" Игоря Борисова.
Участники костюмированного перформанса в конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019)
5 июня 2019, 14:58Петербургский международный экономический форум
На ПМЭФ девушки в костюмах из мусора призывают сортировать отходы
800000
Обсудить 0
Домодедово (аэропорт)S7 AirlinesРоссияОбщество
Рекомендуем
Депутат фракции Единая Россия, член комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Геннадий Кулик
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Кулика
Сотрудник ДПС ГИБДД в Москве
ГИБДД назвала самое игнорируемое москвичами правило дорожного движения
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Новгородской области. 11 февраля 2020
Мишустин сообщил, что начинает поездки по регионам
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
В ЛНР десятые сутки не могут вернуть свет в обесточенный поселок
Архангельск
В Архангельске установили дорожный знак с призывом позвонить маме
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков: не все заявления Киева коррелируются с Минскими соглашениями
Губернатор области Алексей Дюмин на заседании
Дюмин: власти будут содействовать в расширении оборонных предприятий
Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
Дипломат: Каир добился прогресса в укреплении безопасности аэропортов
Сдача крови в мобильной станции переливания крови
Более 60 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье в 2019 году
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Хуснуллин пообещал помощь в реализации нацпроектов в регионах
Автомобиль скорой помощи
В Кузбассе выписали из больниц детей-сноубордистов после ДТП на трассе
Флаг на здании министерства обороны РФ
Россия планирует разместить средства ПВО на военной базе в Киргизии
Мать с ребенком на приеме у врача
Маленьких сложных пациентов врачи будут осматривать в одно посещение
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 6 февраля 2020
Правительство утвердило проекты по программе модернизации ТЭС
Женщина во время прогулки в морозный день
Значки с QR-кодом помогут пожилым людям не потеряться в городе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16В Москве нашли брошенного младенца
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США отказались от одной из программ создания гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
08:25Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
08:25В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
08:19В столичных парках до конца зимы будут проходить музыкальные вечера
08:18Капитан севшего на мель судна в ЯНАО заплатит штраф
Лента новостейМолния