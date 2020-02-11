В ЛНР десятые сутки не могут вернуть свет в обесточенный поселок

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области

ЛУГАНСК, 11 фев – РИА Новости. Энергетики самопровозглашенной Энергетики самопровозглашенной Луганской народной республики десятые сутки не могут восстановить энергоснабжение поселка Голубовское в Донбассе из-за отсутствия гарантий соблюдения перемиря со стороны Киева, заявили журналистам в пресс-службе МЧС ЛНР.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что 1 февраля подконтрольный ЛНР поселок Голубовское был частично обесточен в результате обстрела со стороны украинских силовиков.

"С 15.07 (совпадает с мск) 1 февраля в населенном пункте Голубовское в результате аварии на высоковольтной линии без электроснабжения остаются 35 абонентов. Требуется согласование (со стороны Киева - ред.) режима тишины", - заявили в МЧС.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.