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В ЛНР десятые сутки не могут вернуть свет в обесточенный поселок
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РИА Новости

В ЛНР десятые сутки не могут вернуть свет в обесточенный поселок

13:11 11.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 11 фев – РИА Новости. Энергетики самопровозглашенной Луганской народной республики десятые сутки не могут восстановить энергоснабжение поселка Голубовское в Донбассе из-за отсутствия гарантий соблюдения перемиря со стороны Киева, заявили журналистам в пресс-службе МЧС ЛНР.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что 1 февраля подконтрольный ЛНР поселок Голубовское был частично обесточен в результате обстрела со стороны украинских силовиков.
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"С 15.07 (совпадает с мск) 1 февраля в населенном пункте Голубовское в результате аварии на высоковольтной линии без электроснабжения остаются 35 абонентов. Требуется согласование (со стороны Киева - ред.) режима тишины", - заявили в МЧС.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Яков ОсадчийЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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