Анна Нетребко получила шведскую музыкальную премию "Полар"

"Музыкальный приз "Полар" 2020 вручается российской оперной певице Анне Нетребко. Звездный статус имеет большое значение в оперном мире. Быть виртуозным вокалистом недостаточно. Для оперы как для вида искусства имеет большое значение способность захватить зрительское внимание. Никто из современников не делает это лучше, чем Анна Нетребко", - заявляют организаторы премии.