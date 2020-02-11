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Анна Нетребко получила шведскую музыкальную премию "Полар"
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РИА Новости

Анна Нетребко получила шведскую музыкальную премию "Полар"

13:07 11.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОперная певица Анна Нетребко
Оперная певица Анна Нетребко
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Оперная певица Анна Нетребко. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 11 фев - РИА Новости. Российская оперная певица Анна Нетребко получила шведскую музыкальную премию "Полар" за 2020 год, сообщается на сайте премии.
"Музыкальный приз "Полар" 2020 вручается российской оперной певице Анне Нетребко. Звездный статус имеет большое значение в оперном мире. Быть виртуозным вокалистом недостаточно. Для оперы как для вида искусства имеет большое значение способность захватить зрительское внимание. Никто из современников не делает это лучше, чем Анна Нетребко", - заявляют организаторы премии.
Вместе с Нетребко премию получила американский композитор Диан Уоррен. Композиции ее авторства исполняют Селин Дион, Леди Гага и Aerosmith.
Премия "Полар" вручается с 1989 года. Она была основана легендарным продюсером Стигом Андерсоном, работавшим с ABBA. Премия носит название его звукозаписывающей компании Polar.
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