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И.о. мэра Сухума отказался участвовать в выборах президента Абхазии
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РИА Новости

И.о. мэра Сухума отказался участвовать в выборах президента Абхазии

13:07 11.02.2020 (обновлено: 13:36 11.02.2020)
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© Sputnik / Томас Тхайцук Мэр Сухума Кан Кварчия
Мэр Сухума Кан Кварчия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мэр Сухума Кан Кварчия. Архивное фото
СУХУМ, 11 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы администрации города Сухум Кан Кварчия заявил журналистам во вторник, что снял свою кандидатуру на пост президента Абхазии, желая не участвовать в неблагоприятных процессах, сопутствующих выборам.
Ранее ЦИК Абхазии зарегистрировал партию "Акзаара", выдвинувшую кандидатом в президенты экс-министра внутренних дел Леонида Дзапшбу, а также инициативные группы по выдвижению лидера оппозиции Аслана Бжании, мэра Сухума Кана Кварчии, а также вице-премьера, министра экономики Адгура Ардзинбу кандидатами в президенты республики.
"Я пришел к решению не участвовать в нынешней избирательной кампании. Это решение продиктовано осознанием необходимости моего неучастия в негативных процессах и накаливании страстей, сопровождающих наши выборы", - утверждает Кварчия.
Он заявил, что не будет поддерживать никого из кандидатов, которые будут участвовать в президентской гонке.
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Выдвижение кандидатов в президенты Абхазии началось 22 января и завершится 11 февраля. На выборы потрачено 15 миллионов рублей. Право выдвигать своих кандидатов имеют политические партии и группы избирателей. Для выдвижения кандидата от группы избирателей должно быть собрано не менее 2 тысяч, но не более 2,5 тысячи подписей. Партия выдвигает кандидата на съезде или на конференции.
Девятого января протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы государства. На следующий день Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре 2019 года. Президент Абхазии Рауль Хаджимба вследствие массовых волнений подал в отставку. ЦИК назначил повторные выборы президента на 22 марта этого года.
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Кан КварчияАбхазияСухумВ мире
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