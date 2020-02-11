И.о. мэра Сухума отказался участвовать в выборах президента Абхазии

СУХУМ, 11 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы администрации города Сухум Кан Кварчия заявил журналистам во вторник, что снял свою кандидатуру на пост президента Абхазии , желая не участвовать в неблагоприятных процессах, сопутствующих выборам. Исполняющий обязанности главы администрации города Сухумзаявил журналистам во вторник, что снял свою кандидатуру на пост президента, желая не участвовать в неблагоприятных процессах, сопутствующих выборам.

Ранее ЦИК Абхазии зарегистрировал партию "Акзаара", выдвинувшую кандидатом в президенты экс-министра внутренних дел Леонида Дзапшбу, а также инициативные группы по выдвижению лидера оппозиции Аслана Бжании, мэра Сухума Кана Кварчии, а также вице-премьера, министра экономики Адгура Ардзинбу кандидатами в президенты республики.

"Я пришел к решению не участвовать в нынешней избирательной кампании. Это решение продиктовано осознанием необходимости моего неучастия в негативных процессах и накаливании страстей, сопровождающих наши выборы", - утверждает Кварчия.

Он заявил, что не будет поддерживать никого из кандидатов, которые будут участвовать в президентской гонке.

Выдвижение кандидатов в президенты Абхазии началось 22 января и завершится 11 февраля. На выборы потрачено 15 миллионов рублей. Право выдвигать своих кандидатов имеют политические партии и группы избирателей. Для выдвижения кандидата от группы избирателей должно быть собрано не менее 2 тысяч, но не более 2,5 тысячи подписей. Партия выдвигает кандидата на съезде или на конференции.