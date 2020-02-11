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Кремль не стал комментировать, какое мнение у Путина по сделке ОПЕК+
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РИА Новости

Кремль не стал комментировать, какое мнение у Путина по сделке ОПЕК+

13:05 11.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментария вопрос, какое мнение у российского лидера Владимира Путина относительно сделки ОПЕК+.
"Здесь я оставлю без комментария", - сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.
Президент РФ Владимир Путин
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