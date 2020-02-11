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Польский оператор "Дружбы" прокомментировал забор нефти Белоруссией
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РИА Новости

Польский оператор "Дружбы" прокомментировал забор нефти Белоруссией

13:01 11.02.2020 (обновлено: 15:20 11.02.2020)
90204
© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба
© AP Photo / Sergei Grits
ВАРШАВА, 11 фев — РИА Новости. Объемы транзита нефти в Польшу через Белоруссию не изменились, сообщил РИА Новости представитель польского оператора нефтепровода "Дружба" PERN.
Ранее во вторник в концерне "Белнефтехим" РИА Новости сообщили, что Белоруссия начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода "Дружба", которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.

"Насколько нам известно, все партии нефти по нефтепроводу "Дружба" поступают в соответствии с графиком и никаких изменений по объемам не зафиксировано", — сказал представитель PERN.

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БелнефтехимПольшаБелоруссияВаршаваЭкономика
Популярные комментарии
с чего вы взяли что чужое? Они берут то что недодала Россия согласно контракта, к тому же не из транзитной трубы, так что никакие клиенты далее не страдают. Ну и кто тут вор? Тот кто взял деньги и не даёт товар? Или тот кто дал деньги и забирает купленный товар?
11 февраля, 13:17
КМКостя Магомедов
340016175
Белорусы берут пример с украинцев. Воровать чужое. Вот они между собой точно братский народ. С нами нет!
11 февраля, 13:03
Сергей Новиков
159504231
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