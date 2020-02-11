Польский оператор "Дружбы" прокомментировал забор нефти Белоруссией

Ранее во вторник в концерне "Белнефтехим" РИА Новости сообщили, что Белоруссия начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода "Дружба", которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.