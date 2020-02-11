Польский оператор "Дружбы" прокомментировал забор нефти Белоруссией

ВАРШАВА, 11 фев — РИА Новости. Объемы транзита нефти в Польшу через Белоруссию не изменились, сообщил РИА Новости представитель польского оператора нефтепровода "Дружба" PERN.
Ранее во вторник в концерне "Белнефтехим" РИА Новости сообщили, что Белоруссия начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода "Дружба", которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.
"Насколько нам известно, все партии нефти по нефтепроводу "Дружба" поступают в соответствии с графиком и никаких изменений по объемам не зафиксировано", — сказал представитель PERN.
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