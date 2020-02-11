Путин и Сечин могут обменяться мнениями о сделке ОПЕК+

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи во вторник могут обменяться мнениями о сделке ОПЕК+, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Песков отметил, что среди мероприятий, которые есть в графике президента во вторник, числится встреча с главой Роснефти. По его словам, она состоится в середине дня.
"Роснефть - это одна из крупнейших мировых нефтяных компаний, поэтому, естественно, нельзя исключать, что президент и глава компании обменяются мнениями и по этой теме тоже", - сказал Песков журналистам на вопрос, будет ли в ходе встречи Путина и Сечина обсуждаться тема сделки ОПЕК+.
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