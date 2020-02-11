Госдума досрочно прекратила полномочия погибшего депутата Хайруллина

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Айрата Хайруллина, который погиб при крушении вертолета в Татарстане.
На прошлой неделе вертолет Bell 407 совершил жесткую посадку на лед Камы в шести километрах от берега, недалеко от города Лаишево в Татарстане. На борту находились три человека. По информации регионального ГУМЧС, в результате жесткой посадки один человек погиб и двое пострадали.
9 февраля, 12:29Крушение вертолета с Хайруллиным засняли камеры видеонаблюдения
Как сообщил представитель экстренных служб республики, находившийся в вертолете депутат Госдумы от ЕР, зампред аграрного комитета ГД Айрат Хайруллин погиб. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов подтвердил гибель Хайруллина при крушении вертолета. Похороны депутата состоялись в Казани в субботу.