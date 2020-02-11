Госдума досрочно прекратила полномочия погибшего депутата Хайруллина

На прошлой неделе вертолет Bell 407 совершил жесткую посадку на лед Камы в шести километрах от берега, недалеко от города Лаишево в Татарстане. На борту находились три человека. По информации регионального ГУМЧС, в результате жесткой посадки один человек погиб и двое пострадали.