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Госдума досрочно прекратила полномочия погибшего депутата Хайруллина
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РИА Новости

Госдума досрочно прекратила полномочия погибшего депутата Хайруллина

12:55 11.02.2020
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© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания РФАйрат Хайруллин
Айрат Хайруллин
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания РФ
Айрат Хайруллин. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Айрата Хайруллина, который погиб при крушении вертолета в Татарстане.
На прошлой неделе вертолет Bell 407 совершил жесткую посадку на лед Камы в шести километрах от берега, недалеко от города Лаишево в Татарстане. На борту находились три человека. По информации регионального ГУМЧС, в результате жесткой посадки один человек погиб и двое пострадали.
Сотрудники полиции, МЧС и Следственного комитета на месте крушения частного вертолета Bell 407 в Лаишевском районе Татарстана
9 февраля, 12:29
Крушение вертолета с Хайруллиным засняли камеры видеонаблюдения
Как сообщил представитель экстренных служб республики, находившийся в вертолете депутат Госдумы от ЕР, зампред аграрного комитета ГД Айрат Хайруллин погиб. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов подтвердил гибель Хайруллина при крушении вертолета. Похороны депутата состоялись в Казани в субботу.
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Крушение вертолета в ТатарстанеАйрат ХайруллинГосдума РФПроисшествия
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