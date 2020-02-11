Рабгруппа по Конституции обсудит с Путиным проведение голосования

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Рабочая группа по изменению конституции обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос проведения общероссийского голосования по изменению основного закона, рассказал сопредседатель группы Андрей Клишас.
Ранее сопредседатель рабгруппы, глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников рассказал, что встреча членов группы с президентом РФ состоится в четверг. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию РИА Новости.
"Все варианты сейчас существуют. Наверное, разумно делать его (голосование – ред.) выходным днём. Но это предложение, которое мы должны обсудить, в частности, с президентом", - сказал Клишас журналистам после очередного заседания рабочей группы, комментируя вопрос о том, когда будет проводиться голосование.
Другой сопредседатель рабочей группы, глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников добавил, что члены группы в ходе встречи расскажут президенту, как идёт работа над подготовкой поправок, в том числе в российских регионах. Поскольку рабгруппа "президентская", после совещания с главой государства будет понятно, "как дальше двигаться", отметил он.
15 января, 15:11Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.