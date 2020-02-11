Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T13:27+0300
https://ria.ru/20200211/1564539461.html
Рабгруппа по Конституции обсудит с Путиным проведение голосования
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564536022_0:45:2964:1712_1036x0_80_0_0_06e861be309d85ea05d2082e5d0b3ca6.jpg
РИА Новости

Рабгруппа по Конституции обсудит с Путиным проведение голосования

12:55 11.02.2020 (обновлено: 13:27 11.02.2020)
277
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКонституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
Конституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Рабочая группа по изменению конституции обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос проведения общероссийского голосования по изменению основного закона, рассказал сопредседатель группы Андрей Клишас.
Ранее сопредседатель рабгруппы, глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников рассказал, что встреча членов группы с президентом РФ состоится в четверг. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию РИА Новости.
"Все варианты сейчас существуют. Наверное, разумно делать его (голосование – ред.) выходным днём. Но это предложение, которое мы должны обсудить, в частности, с президентом", - сказал Клишас журналистам после очередного заседания рабочей группы, комментируя вопрос о том, когда будет проводиться голосование.
Другой сопредседатель рабочей группы, глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников добавил, что члены группы в ходе встречи расскажут президенту, как идёт работа над подготовкой поправок, в том числе в российских регионах. Поскольку рабгруппа "президентская", после совещания с главой государства будет понятно, "как дальше двигаться", отметил он.
Конституция Российской Федерации. 1993 год
15 января, 15:11
Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
3110113
Обсудить 3
Андрей КлишасКонституция РФПавел КрашенинниковДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Керчь
Избран новый глава Керчи
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Прошение об отставке Суркова еще не подписано, заявил Песков
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik
Радиостанция Sputnik отметила пятилетие вещания в Сербии
Президент РФ Владимир Путин
Путин 13 февраля встретится с рабочей группой по Конституции
Конституция Российской Федерации
В рабочей группе предложили отразить в Конституции нацпроекты
Руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади
Зюганов призвал не проводить голосование в день рождения Ленина
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Зюганов поддержал поправку к Конституции о полномочиях ГД и СФ
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Песков прокомментировал идею увеличить число президентской квоты в СФ
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Хуснуллин пообещал помощь в реализации нацпроектов в регионах
Конституция Российской Федерации
СПЧ направил предложения правозащитников по поправкам в Конституцию
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Исследование: рынок лизинга в России в 2019 году вырос на 15%
Депутат фракции Единая Россия, член комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Геннадий Кулик
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Кулика
Здание Счетной палаты РФ
СП: регионы редко пользуются правом на предоставление вычетов по НДФЛ
Автомобиль скорой помощи
В Кузбассе выписали из больниц детей-сноубордистов после ДТП на трассе
Новый дом
В Керчи объяснили ситуацию с "холодными" квартирами для детей-сирот
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16В Москве нашли брошенного младенца
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США отказались от одной из программ создания гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
08:25Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
08:25В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
08:19В столичных парках до конца зимы будут проходить музыкальные вечера
08:18Капитан севшего на мель судна в ЯНАО заплатит штраф
Лента новостейМолния