Рабгруппа по Конституции обсудит с Путиным проведение голосования

"Все варианты сейчас существуют. Наверное, разумно делать его (голосование – ред.) выходным днём. Но это предложение, которое мы должны обсудить, в частности, с президентом", - сказал Клишас журналистам после очередного заседания рабочей группы, комментируя вопрос о том, когда будет проводиться голосование.

Другой сопредседатель рабочей группы, глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников добавил, что члены группы в ходе встречи расскажут президенту, как идёт работа над подготовкой поправок, в том числе в российских регионах. Поскольку рабгруппа "президентская", после совещания с главой государства будет понятно, "как дальше двигаться", отметил он.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.