Путин проведет международный телефонный разговор

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник вечером планирует провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что президент в этот день работает в Москве, его график предусматривает ряд рабочих встреч.
"После восьми вечера мы ожидаем международный телефонный разговор. Проинформируем, заранее не будем анонсировать традиционно", - сообщил Песков журналистам во вторник.
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