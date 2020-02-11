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Путин проведет международный телефонный разговор
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РИА Новости

Путин проведет международный телефонный разговор

12:55 11.02.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник вечером планирует провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что президент в этот день работает в Москве, его график предусматривает ряд рабочих встреч.
"После восьми вечера мы ожидаем международный телефонный разговор. Проинформируем, заранее не будем анонсировать традиционно", - сообщил Песков журналистам во вторник.
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