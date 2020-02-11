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Иск Канады к Ирану за сбитый самолет не имеет оснований, заявил Зариф
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РИА Новости

Иск Канады к Ирану за сбитый самолет не имеет оснований, заявил Зариф

12:54 11.02.2020 (обновлено: 13:31 11.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Максим Блинов
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 фев – РИА Новости. Иск Канады к Ирану на 1 миллиард долларов за сбитый под Тегераном украинский самолет, на борту которого были и канадские граждане, не имеет оснований, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что юристы из Канады подали в суд в Торонто иск против Ирана в связи с произошедшей 8 января катастрофой украинского Boeing 737 под Тегераном, истцы требуют выплаты компенсации в размере 1,5 миллиарда канадских долларов (1,1 миллиарда долларов США).
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"Этот иск не имеет никаких оснований. Иран предпринимает необходимые меры на основании международных правил", - сказал Зариф, его слова приводит агентство ISNA.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
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