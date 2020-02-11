На Украине запустили горячую линию для пострадавших от насилия

"Мы запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия. Номер 1547… Проект действительно важен. По данным ООН, каждая шестая женщина на Украине пережила по крайней мере одну из форм насилия в течение последних 12 месяцев. От 1 до 3 миллионов детей на Украине становятся свидетелями или жертвами домашнего насилия… Линия работает сейчас в тестовом режиме", - написал Дубилет на своей странице в Facebook.