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На Украине запустили горячую линию для пострадавших от насилия
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РИА Новости

На Украине запустили горячую линию для пострадавших от насилия

12:54 11.02.2020
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© Fotolia / George Dolgikh Мужчина звонит по телефону
Мужчина звонит по телефону
© Fotolia / George Dolgikh
Мужчина звонит по телефону. Архивное фото
КИЕВ, 11 фев – РИА Новости. Горячая линия для пострадавших от насилия в семье начала работать в тестовом режиме на Украине, сообщил во вторник министр кабмина Дмитрий Дубилет.

"Мы запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия. Номер 1547… Проект действительно важен. По данным ООН, каждая шестая женщина на Украине пережила по крайней мере одну из форм насилия в течение последних 12 месяцев. От 1 до 3 миллионов детей на Украине становятся свидетелями или жертвами домашнего насилия… Линия работает сейчас в тестовом режиме", - написал Дубилет на своей странице в Facebook.

Он добавил, что проект запустили по новому принципу, что позволило сэкономить около 25 миллионов гривен (около 1 миллиона долларов) бюджетных средств.
Как ранее заявлял глава национальной полиции Украины Игорь Клименко, в 2019 году правоохранители зарегистрировали 142 тысячи заявлений о домашнем насилии, из которых больше 2 тысяч поступило от детей. Он добавил, что в целом полицейские в 2019 году составили 107 тысяч административных протоколов и расследовали более 2 тысяч преступлений, совершенных в домашней среде.
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Дмитрий ДубилетИгорь КлименкоООНКиевУкраинаВ мире
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