Прошение об отставке Суркова еще не подписано, заявил Песков

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Прошение об отставке помощника президента РФ Владислава Суркова еще не подписано, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, мы же не объявляли об этом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, подписано ли прошение Суркова об отставке.
Ранее директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков ушел с государственной службы в связи со сменой курса на украинском направлении.
25 января, 08:51Биография Владислава Суркова