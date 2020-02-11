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Прошение об отставке Суркова еще не подписано, заявил Песков
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РИА Новости

Прошение об отставке Суркова еще не подписано, заявил Песков

12:52 11.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Прошение об отставке помощника президента РФ Владислава Суркова еще не подписано, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, мы же не объявляли об этом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, подписано ли прошение Суркова об отставке.
Ранее директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков ушел с государственной службы в связи со сменой курса на украинском направлении.
Владислав Сурков
25 января, 08:51
Биография Владислава Суркова
1211023
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Владислав СурковАлексей ЧеснаковДмитрий ПесковМоскваРоссияПолитика
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