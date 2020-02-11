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Песков: не все заявления Киева коррелируются с Минскими соглашениями
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РИА Новости

Песков: не все заявления Киева коррелируются с Минскими соглашениями

13:09 11.02.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Кремль фиксирует заявления Киева, которые не коррелируются с договоренностями о безальтернативности Минских соглашений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник.
"Вы знаете, что ведется работа на уровне соответствующих помощников глав государств, как это было решено на уровне министерства иностранных дел. Эта работа будет продолжена, мы фиксируем некоторые заявления, в том числе из Киева, которые не коррелируются с подтверждениями безальтернативности Минских договоренностей, которые были зафиксированы в тексте парижского документа", - сообщил Песков.
Пресс-секретарь отметил, что сейчас идет рабочий процесс и есть время для того, чтобы удалось выйти на исполнение договоренностей, зафиксированных в парижском документе.
Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил в интервью РИА Новости, что заявления Киева и степень выполнения им "Парижского пакета" договоренностей по урегулированию украинского кризиса ставят под вопрос возможность новой встречи лидеров "нормандского формата" в апреле.
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На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
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